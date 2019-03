M5s | sono stato al Villaggio Rousseau e vi racconto cosa si vede e cosa no

M5s - la nuova associazione : Di Maio e Casaleggio sono i soci fondatori : Una nuova associazione Movimento 5 Stelle , con due soli soci fondatori, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio , è stata costituita il 20 dicembre 2017, nello studio del notaio milanese Valerio Tacchini. ...

Autonomie e legittima difesa - nuovi duelli Lega-M5s sono in arrivo : Il governo gialloverde è sempre più prigioniero di se stesso. Lega e M5s continuano a sopravvivere grazie a incessanti compromessi politici. Un pericoloso gioco al rialzo che rischia di sfuggire di mano agli stessi giocatori. Il “soprassedere” alla Tav che il premier, Giuseppe Conte, ha appena tirato fuori dal cilindro, n’è l’ennesima testimonianza. Ma congelata l’opera della discordia, i duelli gialloverdi continuano sui terreni delle Autonomie ...

Reddito - 120mila domande nei primi due giorni. 800 emendamenti al decretone alla Camera : 65 sono di Lega e M5s : sono state almeno 120mila le domande per accedere al Reddito di cittadinanza raccolte e presentate in due giorni dalle diverse strutture impegnate su questo fronte. Alle 92.094 domande presentate alle Poste, direttamente allo sportello o tramite il sito gestito per conto del governo, si aggiungono le 30mila raccolte dai Caf nel primo giorno di assistenza che se seguono lo stesso ritmo anche nel secondo giorno porterebbero il totale attorno alle ...

Berlusconi : "Pronti a sostenere Salvini premier - molti in M5s sono disponibili" : "Nella passata campagna elettorale ci siamo impegnati a sostenere come premier la figura indicata dal partito della nostra coalizione che avesse ottenuto più voti. Quel partito è la Lega e noi manteniamo sempre la parola data ai nostri alleati e ai nostri elettori". Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, intervistato dal quotidiano online Affaritaliani.it, si dichiara pronto a sostenere un governo guidato da Matteo Salvini. E alla ...

Tav - Dall’Osso : “M5s sarà schiacciato da Lega - passerà il sì. Io sono a favore. In analisi costi-benefici hanno scritto balle” : “Tav? Presumo che i 5 Stelle saranno schiacciati dalla Lega. passerà il sì. E io sono favorevole, prima di essere deputato ero un progettista dei sistemi di rilevamento dell’alta velocità”. sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Matteo Dall’Osso, il deputato passato dal M5s a Forza Italia dopo la bocciatura di un suo emendamento finalizzato a ...

Legittima difesa - Dall’Osso (FI) agli ex colleghi del M5s : “In Forza Italia sono libero - fate come me : uscite dall’Aula” : “Da deputato di Forza Italia voterò liberamente e quindi invito i miei ex colleghi del Movimento 5 stelle a votare come me e a lasciare l’Aula”. Questo l’invito dell’ex pentastellato Matteo Dall’Osso, passato lo scorso dicembre in polemica con il suo ex movimento al partito di Berlusconi. Dall’Osso ha annunciato in Aula la sua posizione, poco prima del voto sul ddl sulla Legittima difesa, poi approvato ...

Sarti : «Dimettermi? No - non sono stata cacciata». Ma il M5s : «Espulsione doverosa» : Businarolo eletta nuova presidente della commissione Giustizia: prende il posto della collega travolta dallo scandalo sui rimborsi elettorali. Sarti: «Confido di rimanere nel Movimento, che ho fatto nascere». Micheli (Pd): «Si dimettano Di Maio e Casalino»

Rimborsopoli - Sarti : «Dimettermi dal M5s? Non c’è motivo - non sono espulsa» : La deputata grillina Businarolo eletta nuova presidente della commissione Giustizia ha preso il posto della collega travolta dallo scandalo sui rimborsi elettorali. Sarti: «Confido di rimanere nel Movimento, che ho fatto nascere, non ho fatto niente»