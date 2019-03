M5S | nuovo atto costitutivo | Di Maio e Casaleggio fondatori | Grillo garante

Renzi mette in soffitta il nuovo partito : ma il Pd resti di centro-sinistra e non si allei con il M5S : Un risultato così straordinario, anche in termini di partecipazione alle primarie, nessuno se lo aspettava nel Pd. Ma nei giorni scorsi Matteo Renzi aveva preso a scommettere con i suoi che Nicola Zingaretti avrebbe vinto con più del 60 per cento. La scommessa l'ha vinta. Il resto no. Mentre il nuovo segretario si accinge ad abbassare la saracinesca della storia sul Renzismo, l'ex premier tenta di restare più fermo che ...

Tav - M5S : 2/3 nostri elettori contrari - nessun nuovo sondaggio : Roma, 2 mar., askanews, - "Quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa, tra cui il Corriere della Sera attraverso la firma di Francesco Verderami, non solo è destituito di ogni fondamento, ma ...

Tra Lega e M5S si apre un nuovo fronte : la legalizzazione delle case chiuse : Abolite con la legge Merlin del 1958, ben oltre mezzo secolo fa, le case d'appuntamenti agitano il dibattito nazionale già scosso dalla Tav, dal reddito di cittadinanza e dall'imminenza delle europee. Questo mentre in Veneto una commissione del consiglio regionale dà il primo via libera alla regolamentazione pubblica. L'uomo del Viminale dice di sì il governo riaprirà le case chiuse? “Io ero e continuo a rimanere favorevole. Questo però non ...

Il nuovo scontro tra Salvini e magistratura e le reazioni nel M5S : nuovo scontro tra Matteo Salvini e l'Associazione nazionale dei magistrati. Tema del 'contendere' la legittima difesa, il cui esame in Aula alla Camera è slittato di una settimana e se ne riparlerà martedì prossimo. Dopodiché, il provvedimento dovrà tornare al Senato per l'ultima lettura. Un ritardo che, però, per il titolare del Viminale non compromette l'approvazione della riforma: sarà legge entro marzo, garantisce. Per l'Anm, invece, il ...

M5S - 'nuovo gruppo compatto nel Pe' : BRUXELLES, 27 FEB - "Noi del M5S continuiamo ad insistere sul nostro progetto politico, coraggioso e coerente di creare una nuova famiglia compatta" all'interno del Parlamento europeo in vista del ...

Nuovo codice della strada : le visioni diverse di Lega e M5S su sanzioni - velocità e parcheggi : Con l'obiettivo di ottenere la massima tutela sulla sicurezza lungo le strade e rendere più efficaci gli istituti sanzionatori contro chi viola la legge, tanto la Lega quanto il M5S si stanno muovendo ...

Chi è Roberto Li Gioi - il nuovo consigliere regionale del M5S : Roberto Li Gioi nuovo consigliere regionale. Roberto Li Gioi è uno dei sette consiglieri regionali eletti nel collegio di Olbia-Tempio con il M5S. Di Olbia, 54 anni, promotore finanziario e ...

Renzi : subito a processo per i miei genitori. Auguri al nuovo segretario - non farà accordi con M5S : Ospite di Porta a Porta. Ospite a Porta a Porta, Matteo Renzi parla ovviamente di politica, ma non dimentica la vicenda giudiziaria che coinvolge i suoi genitori, tuttora ai domiciliari. "Massimo rispetto verso i magistrati, vadano a processo, si vada in aula a vedremo, ma non si ...

La Sardegna è del centrodestra - Solinas nuovo governatore. Crollo M5S ma Salvini assicura : 'Per il governo non cambia nulla' : Il candidato del centrodestra è il nuovo governatore della Sardegna. Supera con 15 punti di vantaggio quello del centrosinistra. i Cinquestelle in un anno passano dal 42,5 al 10%

Solinas è il nuovo presidente della Regione Sardegna. I complimenti di Zedda. Crollo M5S. : Anche se lo spoglio non è ancora terminato, non ci sono più dubbi, Christian Solinas (segretario del Partito sardo d’azione e senatore della Lega) è il nuovo presidente della Regione Sardegna. Lo ha riconosciuto anche il candidato del centrosinistra Massimo Zedda, che si è prontamente complimentato con lui, non appena il risultato è stato chiaro. Q...

Sardegna - prime sezioni : in vantaggio il Centrodestra. Nuovo flop M5S : In testa il candidato del centrodestra Solinas, con una forbice che va dal 37 al 41%, seguito a breve distanza dal candidato del centrosinistra Zedda (36-40%): sarebbe questa la prima tendenza del voto alle Regionali in Sardegna secondo i primi exit poll su dati parziali per la Rai del consorzio Opinio Italia. Terzo il candidato del M5S: Desogus otterrebbe tra il 13 e il 17%. Lo scrutinio delle schede inizia alle 7.00; l'affluenza ...

Sardegna - exit poll : testa a testa Centrodestra-Centrosinistra. Nuovo flop M5S : ... che stava trasportando un carico di latte al caseificio Pinna di Thiesi, Sassari,, una delle principali aziende del settore in Sardegna, che esporta pecorino in tutto il mondo. Due individui, armati ...

Sardegna - exit poll : testa a testa Centrodestra-Centrosinistra. Nuovo flop M5S : In testa il candidato del centrodestra Solinas, con una forbice che va dal 37 al 41%, seguito a breve distanza dal candidato del centrosinistra Zedda (36-40%): sarebbe questa la prima tendenza del voto alle Regionali in Sardegna secondo i primi exit poll su dati parziali per la Rai del consorzio Opinio Italia. Terzo il candidato del M5S: Desogus otterrebbe tra il 13 e il 17%. Lo scrutinio delle schede inizierà lunedì alle 7.00; ...

Sardegna - exit poll : Centrodestra 37-41% - Centrosinistra 36-40%. Nuovo flop M5S : In testa il candidato del Centrodestra Solinas, con una forbice che va dal 37 al 41%, seguito a breve distanza dal candidato del Centrosinistra Zedda (36-40%): sarebbe questa la prima tendenza del voto alle Regionali in Sardegna secondo i primi exit poll su dati parziali per la Rai del consorzio Opinio Italia.Terzo il candidato del M5S: Desogus otterrebbe tra il 13 e il 17% Lo scrutinio delle schede inizierà lunedì alle 7.00; ...