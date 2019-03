M5s | Meloni | Realtà monarchica in assoluta assenza di trasparenza

Meloni ad Affari : 'Stiamo lavorandoa un governo con la Lega senza M5s' : Occhi puntati su Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, che, reduce dal grande successo negli Stati Uniti, fuga ogni dubbio: non contino su di lei per puntellare la maggioranza gialloblù, il suo progetto è un altro, molto più ambizioso Segui su Affaritaliani.it

Sondaggio Tecnè da Barbara Palombelli : M5s a picco - risorge Silvio Berlusconi - esplode la Meloni : Se si votasse oggi... Già se si votasse oggi, che verdetto ci consegnerebbero le urne? Ecco piovere il Sondaggio proposto da Barbara Palombelli a Stasera Italia, il programma che conduce su Rete 4 in access prime time. La rilevazione, firmata Tecnè, si inserisce nel solco delle altre proposte negli

Diciotti - Meloni : "M5s ha fatto l'unica cosa che poteva fare - non credo a scambio con Tav" : Nel corso dell'intervista si è soffermata anche sui temi di politica interna, in particolar modo la Tav. 'La maggioranza sta facendo il gioco delle tre carte. Non ho avuto modo di chiedere ...

Quell'asse tra M5s e Meloni per nazionalizzare Bankitalia : nazionalizzare Bankitalia. Il testo di legge proposto da Giorgia Meloni che prevede la nazionalizzazione integrale dell'Istituto di vigilanza di Via Nazionale ha trovato una sponda nella maggioranza con il semaforo verde da parte dei Cinque Stelle in commissione Finanze alla Camera. Il testo infatti ha come relatore una deputata del M5S, Francesca Anna Ruggiero. Dunque su Bankitalia nasce un asse inedito tra M5s e Fratelli d'Italia. E così le ...

Nazionalizzare Bankitalia - M5s relatore del testo della Meloni. Pd e Leu : “E’ nata una nuova maggioranza?” : E’ nata una nuova maggioranza, allargata a Fratelli d’Italia, in nome della nazionalizzazione di Bankitalia? Se lo chiedono le opposizioni che in commissione Finanze alla Camera hanno assistito a un’insolita partnership. Il testo di legge, prima firmataria la leader di Fdi Giorgia Meloni, che prevede la nazionalizzazione completa dell’Istituto di v...

Dissidenti M5s sul piede di guerra : “Meloni in maggioranza? Facciano pure” : Dopo il voto nella Giunta per le elezioni la palla passa all'Aula del Senato. Gli esponenti di palazzo Madama si esprimeranno sul 'caso Diciotti' prima del 25 marzo, probabilmente il 23. Servono 161 voti: la maggioranza non dovrebbe rischiare, considerato che FI e Fdi sono pronti a ribadire il no alla richiesta dell'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno. Ma al di la' delle proteste degli attivisti sulla rete il ...

Giorgia Meloni - il piano di Lega e M5s per vendere l'oro di Bankitalia : 'Folle - faremo le barricate' : La maggioranza grillino-leghista ha rilanciato l'idea di metter le mani sull'oro della Banca d'Italia, antico cavallo di battaglia soprattutto del M5s che da anni vive di leggende sui 'lingotti di ...

Giorgia Meloni dichiara di voler “eliminare” il M5s dal governo italiano : Giorgia Meloni è sicura, un’alleanza Lega-FdI per togliere dai giochi il Movimento 5 Stelle «L’Italia ha bisogno di un governo che si occupi dei suoi interessi e che non stia a litigare dalla mattina alla sera. Quello che ci interessa è costruire l’alternativa. Pensiamo che solo con un’affermazione importante di Fratelli d’Italia alle prossime europee, verso la costruzione di questo grande movimento al quale ...

Meloni ad AdnKronos Live : "Se M5s vota contro Salvini è crisi" : AdnKronos, - "Se il M5S votasse contro Salvini, è automatica la crisi di governo". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite ad AdnKronos Live, parlando del caso Diciotti. E ...

Governo Lega-M5s stabile al 57 - 5% La Meloni rosicchia voti a FI. I dati : Resta stabile la situazione politica nella Supermedia di questa settimana con leggere variazioni che riguardano la Lega, al 31,7% (+0,1%) e M5s in calo dello 0,1% al 25,8%, rispetto all'ultimo sondaggio. stabile il Pd al 17,6% mentre perde lo 0,1% Forza italia, all'8,9% e guadagna FdI al 4,3% (+0,1%). Segui su affaritaliani.it

Giorgia Meloni contro M5s : "Servi dei magistrati" - l'accusa dopo la richiesta di rinvio a giudizio di Salvini : Mentre Matteo Salvini prende in considerazione l'ipotesi di farsi processare dopo la richiesta di rinvio a giudizio del tribunale dei ministri di Catania per il caso Diciotti, Giorgia Meloni picchia durissimo contro i magistrati, affermando chiaro e tondo che il suo partito voterà contro l'autorizza