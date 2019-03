Lunedi 11 Marzo sui canali Sky Cinema HD

Il Venezuela sprofonda nel caos : blackout totale da 72 ore - Lunedì 11 Marzo scuole e uffici chiusi. “E’ una catastrofe” [FOTO] : 1/92 AFP/LaPresse ...

Aeroporto Catania - movimenti aerei ridotti causa lavori da lunedì 11 marzo per dieci giorni : Da lunedì 11 marzo a mercoledì 20 marzo lavori urgenti nell'area di movimento dell'Aeroporto di Catania, che comporteranno la riduzione dei movimenti in arrivo. Lo comunica SAC, società di gestione ...

Meteo - le previsioni di lunedì 11 marzo. Ultime notizie - Sky TG24 - : Torna il brutto tempo su tutta l'Italia. Cielo grigio al Nord, con rovesci e neve in fino a 700 metri. Pioggia al Centro sull'Adriatico, dorsale e zone interne tirreniche. Perturbazioni anche al Sud. ...

Meteo - le previsioni di lunedì 11 marzo : Ci sono fiocchi di neve e lineette che indicano nebbia sull’Italia delle previsioni per domani, ma tanto sarà lunedì e che faccia bello sarà meno rilevante. Copritevi in ogni caso, almeno al nord, dove farà più freddo: le temperature minime caleranno su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e nord del Veneto, e quelle massime in tutto il nord.--Nord - Il cielo sarà coperto da nubi compatte, come dicono i ...

Paolo Fox oroscopo domani - lunedì 11 marzo : previsioni astrologiche : oroscopo Paolo Fox domani: le previsioni 11 marzo segno per segno Come inizierà la seconda settimana del mese di marzo secondo Paolo Fox e il suo oroscopo di domani? Scopriamolo partendo dai primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: la settimana parte con un po’ di nervosismo; ci sono delle cose da risolvere in breve tempo. Sarà una settimana di recupero. TORO: sarà un buon inizio di setimana con la Luna nel segno che andrà sfruttata ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 11 e martedì 12 marzo 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 11 e martedì 12 (pomeriggio) marzo 2019: Antolina tenta di togliersi la vita, ma per fortuna Elsa riesce a prestarle un primo soccorso. Julieta, Saul e Mauricio si mettono d’accordo con Fernando per liberare Raimundo e Donna Francisca. Adela si sente male e viene subito soccorsa da Carmelo ed Irene. Il dottor Zabaleta, dopo aver visitato Antolina, è in ansia per lei… Da non perdere: diventa ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 11 e martedì 12 marzo 2019 : anticipazioni puntata 661 di Una VITA di di lunedì 11 e martedì 12 (pomeriggio) marzo 2019: Ursula intima a Olga di somministrare il veleno a Diego. La ragazza lo porta con sé ma poi esita…. In vista del duello, Victor sembra fare grandi progressi nel tiro con la pistola… Samuel parla al padre incosciente del fatto che non sa se restare o meno insieme a Blanca… Leonor sta parlando con Diego e a un certo punto l’uomo viene ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di lunedì 11 marzo 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 11 marzo 2019: Dopo il toccante confronto con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Liam (Scott Cliton) ha bisogno di un attimo di riflessione… Liam raggiunge il padre Bill (Don Diamont) e lo affronta: dopo tutto quello che è accaduto con il matrimonio andato a monte, ha molte cose da dirgli… Anche Wyatt (Darin Brooks) si era scontrato con il padre e ne ha pagato le conseguenze, ma è comunque ...

Previsioni Meteo - adesso Marzo cambia volto : da Lunedì 11 torna a ruggire l’Inverno - ancora freddo e neve al Sud : 1/9 ...

Il Paradiso delle signore - spoiler lunedì 11 marzo : la Montemurro vuole tornare in Sicilia : lunedì 11 marzo andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore. L'episodio di venerdì si è concluso con l'arrivo in città della madre di Elena Montemurro. Dopo tutto quello che è accaduto alla figlia, la donna vuole che la ragazza faccia ritorno in Sicilia. Ebbene, nel corso della puntata di lunedì si assisterà proprio alla festa di addio organizzata dalle amiche di Elena per salutare la ragazza. Nel frattempo, il piano di Andreina ...

Vaccini - da lunedì 11 marzo bambini a scuola solo con il certificato : Vaccini, da lunedì 11 marzo bambini a scuola solo con il certificato Nessuna proroga sugli obblighi vaccinali previsti dalla legge Lorenzin. Senza la certificazione i bimbi non potranno entrare negli asili, mentre nelle altre scuole è prevista per i genitori una sanzione fino a 500 euro. Allo studio una norma con “obbligo ...

Uomini e Donne : lunedì 11 marzo registrazione speciale - forse con ospiti Andrea e Teresa : Come mai la redazione di Uomini e Donne ha deciso di anticipare di qualche giorno la registrazione della prossima puntata del Trono Classico? Stando ai gossip che circolano sul web in queste ore, pare che sia stato il riavvicinamento che ci sarebbe in corso tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso a spingere gli addetti ai lavori a registrare uno speciale della trasmissione lunedì, 11 marzo. Andrea e Teresa tornano a U&D per annunciare novità? ...