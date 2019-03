Luigi Di Maio e Davide Casaleggio | il golpe perfetto Spulciando i documenti | Grillo

Matteo Salvini - il retroscena : adesso aspetta le urne ma finché Luigi Di Maio resiste si va avanti : 'Ho la testa dura, io non cambio. Il governo va avanti fino alla fine'. Matteo Salvini tira dritto. Senza cedimenti. Certo il Movimento 5 stelle lo irrita spesso come sulla Tav ma il leader della Lega ...

Luigi Di Maio - Virginia Saba nuova fidanzata? : Alta, capelli biondi, di professione giornalista. Virginia Saba sarebbe la nuova fiamma del vicepremier Luigi Di Maio. Classe 1982, cagliaritana e assistente parlamentare della deputata sarda M5S, Emanuela Corda Saba è stata volto tv di Mediaset, Sky e Videolina, collaboratrice per il gruppo editoriale Unione Sarda ed è attualmente iscritta alla Pontificia Facoltà Teologica.Paparazzata dal settimanale Chi in compagnia del ministro del ...

Luigi Di Maio : Cina? Export - no intesa politica : Luigi Di Maio: Via della Seta per Export, non è intesa politica con Cina. MILANO, 10 MAR – “Io rispetto le preoccupazioni del nostro alleato, ma se stiamo guardando alla Via per la Seta non è per fare accordi politici con la Cina, è solo per aiutare le nostre aziende a portare il made in … Continue reading Luigi Di Maio: Cina? Export,no intesa politica at BlogItalia.News.

Luigi Di Maio e i falchi : "Ora voltiamo pagina". M5s - un altro terremoto : Per Luigi Di Maio e per il Movimento 5 stelle è tempo di "voltare pagina". Sia per le elezioni europee sia per aumentare il consenso. Il clima, rivela il Corriere della Sera in un retroscena, all'interno dei pentastellati resta caldo con i falchi che sono pronti a fare la guerra agli alleati leghist

Luigi Di Maio e Davide Casaleggio fondatori M5s - Beppe Grillo fondatore : Luigi Di Maio e Davide Casaleggio sono i fondatori del Movimento 5 stelle. Mentre Beppe Grillo è solo il garante. È quanto risulta dall'atto costitutivo della nuova associazione. Lo riporta il Corriere della sera.Tre pagine che cambiano la pelle del Movimento e danno inizio alla nuova fase, quella lanciata a Italia 5 Stelle a Rimini con l'elezione del nuovo capo politico e che arriva fino ad oggi. Tre pagine sanciscono l'atto ...

Luigi Di Maio - esordio pubblico per la nuova fidanzata Virginia : e lei porta le valigie : Vita di coppia. E che tenerezza! Lei è Virginia Saba, bionda, non giunonica ma quasi, un po' più alta (in virtù dei tacchi) di Luigi Di Maio. I due neo-fidanzati...

"Il governo durerà altri quattro anni" - assicura Luigi Di Maio : "Il governo durerà altri 4 anni": se ne è detto convinto il vicepremier, Luigi Di Maio, intervenendo a Milano al 'Villaggio Rousseau. Il capo politico di M5s ha parlato anche di infrastrutture: "Deve essere chiaro - ha tenuto a sottolineare - che noi le infrastrutture in Italia le dobbiamo fare, grandi, medie e piccole, e sia digitali che fisiche. Non siamo chiamati a fare tutto e subito ma a mettere semi che ...

Tav - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio salvati dal "lodo Siri" : il colpo di genio del senatore leghista : Un leghista ha salvato Luigi Di Maio (per ora). Ironie della sorte: sulla Tav il premier Giuseppe Conte alla fine si è aggrappato al "Lodo Siri", la geniale trovata di Armando Siri. Il sottosegretario alle Infrastrutture si era presentato al vertice di Palazzo Chigi di mercoledì sera insieme a Matt