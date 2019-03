LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano | Serie A basket 2019 DIRETTA | vantaggio milanese a fine

oasport

(Di lunedì 11 marzo 2019) Buonasera e benvenuti alladi Grissin Bon, match valevole per la 21a giornata dellaA di. Il posticipo di questo turno di campionato sarà il più classico dei testacoda, visto che l’è in vetta alla classifica con 34 punti, mentre i padroni di casa sono ultimi con solo dieci punti.è reduce dalla trasferta di Mosca e potrebbe avere già la testa alla sfida di giovedì sera contro l’Olympiacos e anche per questo Pianigiani potrebbe optare per un po’ di turnover.dall’altra parte sogna l’impresa e prova a conquistare due punti che sarebbero importantissimi in ottica salvezza. La Grissin Bon è in un momento drammatico della sua stagione essendo reduce da sei sconfitte consecutive e l’incubo salvezza continua ad incombere.Assente sicuro in casaJames Nunnally e ...

Pianeta_Basket : LIVE Lega A - Il posticipo del lunedì: Reggio Emilia vs Milano 2Q - politicaebo : LIVE DALL'EVENTO DELL'#11Marzo! Zanca, già consigliere regionale #Psi: l'odio di una certa #Sinistra per l'attività… - zazoomnews : LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano Serie A basket 2019 DIRETTA: il posticipo della 21a giornata in tempo reale -… -