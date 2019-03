LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano | Serie A basket 2019 DIRETTA | il posticipo della 21a

oasport

(Di lunedì 11 marzo 2019) Buonasera e benvenuti alladi Grissin Bon, match valevole per la 21a giornataA di. Ildi questo turno di campionato sarà il più classico dei testacoda, visto che l’è in vetta alla classifica con 34 punti, mentre i padroni di casa sono ultimi con solo dieci punti.è reduce dalla trasferta di Mosca e potrebbe avere già la testa alla sfida di giovedì sera contro l’Olympiacos e anche per questo Pianigiani potrebbe optare per un po’ di turnover.dall’altra parte sogna l’impresa e prova a conquistare due punti che sarebbero importantissimi in ottica salvezza. La Grissin Bon è in un momento drammaticosua stagione essendo reduce da sei sconfitte consecutive e l’incubo salvezza continua ad incombere.Assente sicuro in casaJames Nunnally e ...

