Lite Gasperini | Ferrero non ci sta | “Hai sbagliato | non possiamo andare avanti così”

(Di lunedì 11 marzo 2019) Se ne è parlato tanto, nella giornata di ieri, dello spintone dell’allenatore dell’Atalanta Giampieroal segretario generale della Sampdoria Massim Ienca.Ha parlato dell’accaduto il Presidente blucerchiatoin un’intervista a Samp TV: “Mi dispiace che un allenatore come– le sue parole – possa aver avuto una reazione così, anche a livello verbale. Non è un atteggiamento sportivo perciò dico con fermezza che noi nonin questa maniera. L’Atalanta è una grande squadra, ha vinto la partita,è stato espulso da un signor arbitro: doveva ringraziare e uscire dal campo, non mettersi a discutere e alzare le mani contro un dirigente della Sampdoria., hai”.L'articolonon ci sta: “Hai, non...

