Lippi | ' La Juventus ha settanta vite | discutere Allegri è da manicomio'

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) L'ambiente dellaè più carico che mai e crede nella rimonta in Champions League. I bianconeri vogliono la grande rimonta e tutti dai tifosi, alla società, all'allenatore e i giocatori pensano di poter accedere ai quarti di finale della competizione europea. Ieri a suonare la carica ci ha pensato Cristiano Ronaldo che ai microfoni diTV ha chiesto l'aiuto del popolo bianconero. Oggi a dare ulteriore fiducia alla Vecchia Signora ci ha pensato una leggenda juventina ovvero Marcello. L'ex tecnico della Juve ha parlato alla "Repubblica" spiegando che la Vecchia Signora non è mai morta, e soprattutto ha voluto difendere Massimilianodalle critiche che sta ricevendo nelle ultime settimane.carica la Juve La Juve, domani, è chiamata a fare la grande impresa in Champions League e ad eliminare l'Atletico Madrid. A caricare la squadra di Massimiliano...

Myster__jay : RT @LeonettiFrank: LIPPI: ' La Juventus non è mai morta, chi la dà per spacciata non la conosce. La Juve in un certo senso è immortale, All… -