L'Eredità - una voce catastrofica. "Programma dimezzato" - il colpo di grazia Rai a Flavio Insinna : Giuseppe Candela per Dagospia lancia una una nuova indiscrezione su L'Eredità di Flavio Insinna, in particolare sulla nuova edizione del 2020, che starebbe facendo storcere il naso a Magnolia, proprietaria del format. Il motivo? I responsabili dei palinsesti di Raiuno vorrebbero dimezzare il game sh

Centenario di Carlo Donat-Cattin - una Eredità attuale : Ricordare Carlo Donat-Cattin a cent'anni dalla sua nascita - giovedì prossimo ci sarà una iniziativa a Roma al Senato alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella - significa rileggere anche la storia politica italiana attraverso il magistero di uno statista che, con la sua concreta azione politica, sociale e culturale ha segnato la storia della nostra repubblica.In effetti, non esiste episodio della vita di ...

Dalla violenza domestica a una grossa Eredità a Ragusa : Dalla violenza domestica trattata in modo ironico a una grossa eredità contesa con vari colpi di scena al teatro Badia di Ragusa un weekend ricco

Una onlus in nome di Lorenzo Farinelli : l'Eredità del grande cuore degli italiani : La famiglia Farinelli ha pubblicato una nota di aggiornamento in cui rende pubblica la decisione definitiva su come...

L'Eredità - una Caporetto in studio. Brutto sospetto su chi ha sconfitto Diego Fanzaga : qualcosa non torna : "Una Caporetto" a L'Eredità. Sconcerto tra i telespettatori per la sconfitta del campioncino da record Diego Fanzaga, assai amato a casa. Ma come in ogni puntata che si rispetti, a maggior ragione quella andata in onda giovedì 7 febbraio passerà alla storia come "il grande complotto". Leggi anche: I

L’Eredità - altra gaffe nel preserale di Flavio Insinna : il concorrente “cade” su una città siciliana : Ci risiamo, i concorrenti de L’Eredità continuano a regalare gaffe e scivoloni nel preserale di Rai1. Questa volta il giovane Alessandro, eliminato in occasione del duello finale, è caduto su una semplicissima domanda di geografia: “città sicialiana?”, le lettere vengono lentamente svelate ma lui azzarda: “Cagliari” che però si trova in Sardegna, la città da indovinare era Catania pronunciata solo una volta suonato ...

L'Eredità - "una tragedia" durante la diretta : silenzio su Flavio Insinna - quel grosso guaio : Il popolo che segue L'Eredità su Twitter è numerosissimo. In molti, anzi moltissimi, cinguettano commentando il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. C'è chi anticipa le risposte, chi critica il programma, chi vede complotti da tutte le parti, chi si diverte e chi incensa Insinna. Ma

Su Assassin's Creed Odyssey debutta "L'Eredità di una Poetessa" - un nuovo Racconto Perduto della Grecia : Continua il supporto di Ubisoft ad Assassin's Creed Odyssey, debutta infatti oggi "L'Eredità di una Poetessa", un nuovo Racconto Perduto della Grecia che potremo scaricare e giocare gratuitamente.Come possiamo apprendere da Ubisoft, le vicende che ci troveremo ad affrontare riguardano la poetessa più scandalosa di tutta la Grecia Antica. Mentre verremo coinvolti nelle sue "piccanti esibizioni", leggiamo da Ubisoft, scopriremo che non è ...

Calcio - 500 giorni agli Europei 2020. Gabriele Gravina : “Una chance per il Paese perché lascerà un’Eredità importante” : È iniziato ufficialmente oggi il countdown verso gli Europei 2020, che per la prima volta nella loro storia avranno una struttura itinerante con 12 città coinvolte: Roma, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e San Pietroburgo. 500 giorni al Calcio d’inizio, che sarà dato il 12 giugno 2020 alla Stadio Olimpico della Città Eterna, e questa grande novità cercherà di attirare ...

Riscossione del credito tributario da una Eredità : Cassazione 30.5.2018 n. 13639 La responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone la qualità di erede, con la rinuncia all'eredità il chiamato non risponde del debito tributario, anche in presenza di un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il rinunciante, con l'opposizione alla cartella di pagamento, può far valere la mancata assunzione di ...

L'Eredità - il tragico "cigno" di Fabiola : manca solo una lettera e resta muta - una figuraccia atroce : A L'Eredità, Fabiola è la protagonista della tragica gaffe "parmigiana". Siamo nello studio di Flavio Insinna, conduttore del quiz pre-serale più seguito d'Italia, quello in onda ogni sera su Rai 1. Lo studio dove, come è arci-noto, si contano gaffe a bizzeffe. L'ultima, appunto, quella di Fabiola.

