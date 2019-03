Legge 40 | «Se non l' avessimo smontata Martina e Nicolò non sarebbero mai nati»

Legge 104 : permessi per andare in vacanza - non scatta il licenziamento : Legge 104: permessi per andare in vacanza, non scatta il licenziamento Analizziamo un aspetto controverso sulla Legge 104 e in particolare sulla possibilità di prendersi dei permessi per riposarsi o andare in vacanza. Come è ben noto, a livello giurisprudenziale, abusare dei permessi Legge 104 è un reato perché implica una truffa ai danni dello Stato e un ingente danno economico all’azienda per cui lavora. Una recente sentenza della ...

Powell : 'la Legge è chiara - Trump non può licenziarmi' : 'Quello che è accaduto negli ultimi 90 giorni è che abbiamo raccolto prove sul rallentamento dell'economia globale. Molto dipenderà dagli sviluppi economici , soprattutto fuori dagli Stati Uniti. ...

Pensioni - la Legge Fornero resiste nonostante quota 100 : quota 100 è una finestra che resta aperta per tre anni, solo per chi ha 62 anni d’età e almeno 38 di contributi. Per tutti gli altri: la legge Fornero “resiste”, eccome. Con il decretone, le porte di uscita dal mercato del lavoro - a partire dai 58 anni di età - salgono a sette, considerando i principali canali di pensionamento: quota 100, opzione donna, precoci, usuranti, Ape volontario e sociale, ...

“L’Italia non potrà più vendere armi ai Paesi in guerra” : pronta la nuova Legge : Il senatore Cinque Stelle, Gianluca Ferrara, intervistato da Fanpage.it ha spiegato perché è necessario cambiare la normativa sull'export di armi italiane. “L’attuale legge non ha impedito le forniture militari ‘made in Italy’ utilizzate in conflitti armati. Non possiamo più tollerare di avere le mani sporche di sangue... Come possiamo continuare a vendere armi a Paesi che violano i diritti umani e poi lamentarci del problema dell’immigrazione ...

«I nostri gemelli - che non sarebbero mai nati per colpa della Legge 40» : Claudia e Maurizio volevano un figlio. Se fosse stato per i divieti imposti dalla legge 40 del 2004, che stabilisce le «norme in materia di procreazione medicalmente assistita», non l’avrebbero avuto. Oggi, 10 marzo, quella legge compie 15 anni. In questo tempo è finita decine di volte sotto processo, è stata fatta a pezzi dal coraggio di alcune persone, e solo nel 2016 (ultimo dato disponibile in attesa della relazione del 2017) sono nati ...

Il bluff della dissolvenza - ma se non cambia la Legge la Tav si fa : I bandi di gara che dovrebbero essere pubblicati da Telt, il soggetto promotore incaricato dai governi di Italia e Francia di realizzare la linea Torino-Lione, riguardano lavori di scavo del 'tunnel di base' lungo 57.5 km e a due canne e hanno il valore di 2.3 miliardi, parte di un appalto unico diviso in tre lotti fermo da luglio 2018. Si tratta della parte piu' importante dell'insieme di 81 lotti per 5,5 miliardi dì euro, in 12 cantieri ...

C'è una scatola che Legge i colori per i non vedenti : Una ragazza non vedente finalmente potrà "vedere" i colori degli oggetti che la circondano grazie a una speciale scatoletta messa a punto da un'azienda hi-tech. L'idea è venuta ai suoi compagni di scuola, che si sono cimentati in un percorso di alternanza scuola-lavoro (leggi la storia su L'Arno.it). Laura Paolini, diciotto anni, è una studentessa del liceo classico Foresi di Portoferrario (Isola d'Elba). "Sarebbe bello poter fare qualcosa per ...

Ricostruzione - Regioni : “Meno burocrazia”. Crimi : “AlLeggerire. Se solo procedure - non è vera lotta a corruzione” : “Bisogna abbattere qualche muro alzato in modo eccessivo a difesa della legalità, muri diventati talmente alti da impedire a chi vuol fare attività onestamente, perché nella aree terremotate non c’è tempo da perdere“. Sono le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Vito Crimi, con delega sulle aree colpite dal sisma, nel corso dell’iniziativa di Nomisma “Ripartire dopo il sisma del ...

Sì della Camera alla Legittima difesa 25 M5s non votano|Cosa prevede la Legge : Il voto è stato accolto dagli applausi dei deputati di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Dal 26 marzo il provvedimento passerà al vaglio del Senato per la terza lettura

Salvini alla ministra Grillo : «A scuola anche i bambini non vaccinati» Grillo : «Supereremo Legge Lorenzin» : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scritto una lettera alla collega della Salute, Giulia Grillo, in cui chiede un decreto Legge per consentire la permanenza scolastica ai bambini ...

La Legge Merlin non è incostituzionale : La legge Merlin, che 61 anni fa smantellò le case chiuse, non viola la costituzione. Lo ha deciso la Corte costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'Appello di Bari riguardo il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, puniti dalla legge approvata nel 1958. la questione era stata sollevata nell'ambito del processo sulle donne portate, ...

