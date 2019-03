Legge 104 Inps con mal di schiena | come avere agevolazioni e permessi

Legge 104 : novità 2018 e permessi - licenziamento è possibile. I casi : Legge 104: novità 2018 e permessi, licenziamento è possibile. I casi Abuso permessi Legge 104: quando il licenziamento è legittimo Tra le novità 2018 sulla Legge 104 ve ne sono alcune interessanti emerse da recenti sentenze della Cassazione, che riguardano in particolare il comportamento da assumere in caso il lavoratore che usufruisce dei permessi retribuiti garantiti dalla Legge 104 sia scorretto. Ovvero che il lavoratore non li sfrutti per ...

Legge 104 : bonus Inps da 1900 euro per chi assiste. Le agevolazioni fiscali : Legge 104: bonus Inps da 1900 euro per chi assiste. Le agevolazioni fiscali bonus Inps per caregiver: le agevolazioni Legge 104 Un bonus Inps da 1.900 euro per caregivers che assistono familiari disabili. Una misura allo studio, ma di fatto congelata e non in dirittura d’ arrivo. Ecco in cosa consisteva il beneficio. Un bonus dell’ importo di euro 1.900 erogato dall’ Inps per coloro che assistono familiari disabili o anziani ...

Legge 104 con depressione e anoressia - come avere i permessi : Legge 104 con depressione e anoressia, come avere i permessi permessi Legge 104 con patologie psichiche: l’ elenco Hanno diritto ai benefici garantiti dalla Legge 104 i soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. Ci si chiede se anche malattie come depressione e anoressia rientrino nell’elenco delle patologie invalidanti. La risposta è affermativa, anche perché l’elenco di tali malattie è ...

Bollo auto 2019 : esenzione Legge 104. Agevolazioni con stato di famiglia : Bollo auto 2019: esenzione Legge 104. Agevolazioni con stato di famiglia stato di famiglia per esenzione Bollo auto L’esenzione dal pagamento del Bollo auto 2019 è una delle Agevolazioni previste per i titolari di Legge 104, ma anche per i familiari che hanno fiscalmente a carico i disabili in situazione di gravità, rispondenti al profilo descritto nella Legge 104/92, art. 3, comma 3. Per fiscalmente a carico s’intende dunque lo stesso stato ...

Legge 104 e bollo auto 2018 : esenzione pagamento - i documenti indispensabili : Legge 104 e bollo auto 2018: esenzione pagamento, i documenti indispensabili documenti Legge 104 e bollo auto 2018, quali servono Chi usufruisce dei diritti e delle agevolazioni garantite dalla Legge 104 può anche essere esentato dal pagamento del bollo auto 2018. Previo rispetto di determinati requisiti. Solo alcune categorie di soggetti hanno infatti la possibilità di non pagare la tassa sul veicolo di proprietà. Tuttavia, bisognerà ...

Congedo straordinario Legge 104 : contributi figurativi vanno richiesti : Congedo straordinario Legge 104: contributi figurativi vanno richiesti contributi figurativi Legge 104 e Congedo straordinario Il Congedo straordinario retribuito è un beneficio a disposizione dei lavoratori che devono assistere un famigliare disabile. Per quest’ ultimo, bisogna intendere: un coniuge o un compagno unito in cerimonia civile; il padre o la madre, in mancanza di uno dei due; un figlio, in mancanza di un genitore; un ...

Bollo auto 2018 : rimborso retroattivo con Legge 104 - come fare : Bollo auto 2018: rimborso retroattivo con Legge 104, come fare rimborso Bollo auto con Legge 104 è retroattivo? L’esenzione del Bollo auto è prevista in casi particolari con la Legge 104 (qui un articolo “ come capire quando si ha diritto”). Nel caso in cui il riconoscimento avviene tardi, può essere chiesto il rimborso? Meglio specificando, quest’ultimo può essere retroattivo? Ci sono solo alcuni casi in cui è possibile richiedere il ...

Legge 104 : permessi articolo 33 e orari - nessuna fascia da rispettare : Legge 104: permessi articolo 33 e orari, nessuna fascia da rispettare Fasce orarie Legge 104 L’articolo 33 della Legge 104 del 1992 dispone i permessi retribuiti come agevolazioni per i beneficiari con handicap in condizione di gravità e per i familiari che li assistono. Li troviamo ai commi 2 e 3, dove si stabilisce che i beneficiari possono godere di 3 giorni di permessi retribuiti al mese (o 2 ore al giorno), a meno che la persona ...

Sospensione mutuo con Legge 104 : come funziona e chi ha diritto : Sospensione mutuo con Legge 104: come funziona e chi ha diritto come funziona il mutuo con la Legge 104: la Sospensione Sospensione mutuo: possono chiederlo alcune categorie di soggetti in base al Fondo di solidarietà dei mutui per l’ acquisto della prima casa. Vedremo di seguito cosa prevedono sia la normativa che gli accordi stipulati tra banche e consumatori. Il Fondo consente ai mutuatari di presentare alla banca che ha erogato il mutuo ...

Congedo straordinario Inps - Legge 104 : cosa cambia nel 2019 : Congedo straordinario Inps, Legge 104: cosa cambia nel 2019 Regole e requisiti Congedo straordinario Arrivano nuove disposizioni dall’ Inps per quanto riguarda il Congedo straordinario previsto dalla Legge 104 e l’indennità di maternità. Infatti, con un’ apposita circolare, l’ ente previdenziale ha precisato i termini entro i quali le gestanti che devono assistere un coniuge o un figlio disabile possono fruire dei congedi straordinari. Legge ...

Legge 104 e assegno di invalidità con osteoporosi - come averli : Legge 104 e assegno di invalidità con osteoporosi, come averli Pensione e Legge 104 con osteoporosi Ci si chiede spesso quali patologie possano dare la possibilità di percepire l’assegno di invalidità o di usufruire dei benefici previsti dalla Legge 104. Spesso la domanda riguarda patologie comuni, come può essere ad esempio l’osteoporosi. Ma cos’è l’osteoporosi? Si tratta di una patologia che determina l’indebolimento delle ossa e il ...

Legge 104 ed esenzione bollo auto : come capire se si ha diritto : Legge 104 ed esenzione bollo auto: come capire se si ha diritto esenzione bollo auto con Legge 104, chi è tra i beneficiari Chi usufruisce della Legge 104 ha diritto all’ esenzione del bollo? Non esiste una risposta univoca e sempre valida. Esistono prima di tutto vari casi di esenzione (il caso delle auto storiche) ma soprattutto l’ esenzione del bollo varia a seconda dei casi. Inoltre, la materia è stata interessata da alcune modifiche ...

Legge 104 : bonus bollette - le agevolazioni per invalidi. Il modulo pdf : Legge 104: bonus bollette, le agevolazioni per invalidi. Il modulo pdf agevolazioni Legge 104, bonus bollette. Ecco il modulo pdf I titolari di Legge 104 possono usufruire di molte agevolazioni fiscali e non solo. Tra queste non sono però previste delle agevolazioni sulla bolletta elettrica. Nonostante questo sono attualmente in vigore alcuni bonus interessanti che utilizzano i soggetti invalidi e di cui adesso andremo a fare una breve ma ...

Permessi Legge 104 assistenza disabile - come possono essere usati? : Permessi Legge 104 assistenza disabile, come possono essere usati? Cosa fare coi Permessi Legge 104 Molte sentenze si sono espresse sulle modalità di fruizione delle agevolazioni concesse dalla Legge 104. Un recente pronunciamento della Cassazione fa ulteriore chiarezza su Permessi e assistenza al parente disabile. Legge 104: un caso di licenziamento per abuso dei Permessi Nello specifico, gli alti giudici hanno valutato il caso di una ...