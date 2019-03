Lega Serie A | il presidente del Milan Paolo Scaroni è stato eletto consigliere

Serie A Fiorentina - Pioli : «Di Francesco out? Siamo tutti Legati ai risultati» : FIRENZE - Il tecnico della Fiorentina , Stefano Pioli , ha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno di campionato contro la Lazio . Queste le sue parole: " La prima sconfitta ...

Serie A Chievo - Schelotto operato al Legamento crociato : VERONA - E' perfettamente riuscita l'operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro di Ezequiel Schelotto . Questa la nota ufficiale del club clivense: " L'A.C. ...

Tav - ancora tensioni fra Lega e M5s. Di Maio accusa Salvini 'Serve serietà - non si mette a rischio il governo per un punto del contratto' : Per il ministro dello Sviluppo economico la soluzione tecnica sulla Tav c'è, basta 'avere la volontà politica' di trovarla insieme.

Davide Astori - il ricordo della Lega Serie A per l'anniversario della sua morte : Per commemorare Davide Astori , capitano della Fiorentina morto il 4 marzo 2018, in occasione di tutte le partite della 7ª Giornata di Ritorno di Serie A, al minuto 13 sarà proiettata sui maxischermi ...

Integrity Tour - AIC e Lega B negli spogliatoi delle giovanili della Serie BKT : Formare i giovani giocatori nel contrasto al match fixing, una piaga che può uccidere il calcio e la passione di milioni di tifosi. Con questi obiettivi Lega B e Associazione Italiana Calciatori hanno organizzato l’Integrity Tour, un progetto che entrerà in tutti gli spogliatoi delle formazioni Primavera e Under 17 delle società iscritte al campionato di Serie BKT per la stagione 2018/2019. Il Presidente della Lega B Mauro Balata: “La ...

Lega Pro - gli stadi di metà dei club non in regola per la prossima Serie C : stadi Serie C – Se domani fosse già il 24 giugno, data di scadenza per l’iscrizione alla prossima Serie C, «la metà dei club sarebbe escluso dal campionato per problemi strutturali» Legati ai rispettivi stadi. Così ha parlato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, commentando la situazione dei club che militano nel campionato di […] L'articolo Lega Pro, gli stadi di metà dei club non in regola per la prossima Serie C ...

Avengers : Endgame - Marvel conferma che le serie TV su Disney+ saranno colLegate all’MCU : Avengers: Endgame, Kevin Feige rivela dettagli importanti riguardo i nuovi show in arrivo su Disney+. Avengers: Endgame: Kevin Feige ha rivelato a ComicBook che le serie TV trasmesse su Disney + saranno collegate a film targati Marvel Cinematic Universe. Il Presidente Marvel ha detto chiaramente che gli show trasmessi dal servizio in streaming in arrivo su Disney+, a cominciare dalla serie su Loki con la ... Leggi tuttoAvengers: Endgame, ...

M5s - Buffagni : “Stiamo facendo una serie di errori. C’è differenza tra Lega e noi - ma stare insieme ha giovato di più a loro” : “Sono convinto che stiamo facendo una serie di errori” e quindi “dobbiamo dare di nuovo un motivo alle persone per capire perché c’è differenza tra noi e la Lega o tra noi e gli altri”. Anche perché, “spesso, probabilmente, essendo al governo insieme subiamo questo abbinamento e questo avvantaggia loro”. Il giorno dopo il crollo nelle elezioni regionali in Sardegna, il sottosegretario agli Affari ...

Lega pro(fondo) rosso. C'era una volta la serie C : Lega pro(fondo) rosso. Un triste gioco di parole inquadra alla perfezione lo stato di salute della terza serie calcistica italiana, che si appresta a chiudere l’ennesima stagione costellata di penalizzazioni e di società escluse a campionato in corso a causa di fideiussioni irregolari o presentate i

Epic Games sospende la pubblicità di Fortnite da YouTube dopo la scoperta di una serie di video Legati una rete di presunti pedofili : Sembra che su YouTube sia nata una situazione piuttosto strana con un algoritmo che a quanto pare spinge gli utenti verso una sorta di wormhole caratterizzato da contenuti incentrati soprattutto su delle giovani ragazzine. Questi video sembrano aver raccolto una serie impressionante di persone che potrebbero aver dato vita a una specie di network di pedofili.La situazione, come riporta Business Insider, è stata trattata da diversi portali e ...

Fininvest e la pioggia d'oro sulla LegaPro - Galliani sogna la Serie A per il Monza calcio : IL RITRATTO 26 settembre 2018 Dal calcio alla politica e ritorno, ma con uno scranno al Senato: Galliani nuovo ad del Monza Ieri, in un martedì sera di calcio di provincia da Lega Pro, è andato un ...

Legabasket Serie A – Arrivano i complimenti del Presidente Fip Giovanni Petrucci : sistema virtuoso e rispetto delle regole : Il Presidente della Fip, Giovanni Petrucci, tramite una nota stampa ufficiale, ha espresso i suoi complimenti verso la Legabasket Serie A, impegnata nella creazione di un sistema virtuoso che porti al pieno rispetto delle regole Il Presidente Fip Giovanni Petrucci manifesta il proprio apprezzamento per lo sforzo che la Legabasket Serie A sta compiendo per creare un sistema virtuoso che porti al rispetto pieno e puntuale delle regole e dei ...

Serie A Udinese - Nicola : «Legato al Torino - ma ora il mio mondo è bianconero» : UDINE - La traballante posizione in classifica costringe l' Udinese a dover far punti contro il Torino in trasferta, domani alle 18. "La capacità di essere squadra e di lavorare come tale è la ...

Cessione Palermo - ultimatum della Lega di Serie B : 'Certificare massima trasparenza' : Già poco dopo l'acquisto del Palermo, la Sport Capital Group Investments Ltd aveva annunciato una composizione ad incastro fra società che detengono il club con la comparsa sulla scena di una nuova ...