Lebron James fuori dai playoff | quali sono le cause?

lanotiziasportiva

(Di lunedì 11 marzo 2019) La notizia è una di quelle che fanno veramente clamore: dopo ben quindici anni,non parteciperà aiNBA. I suoi Lakers infatti, che già avevano basse probabilità di strappare un ticket per la post-season, sivisti eliminati matematicamente dopo la doppia sconfitta con i Clippers nel derby di Los Angeles, e con i Denver due notti fa. I giornali americani del settore non stanno facendo altro che scavare a fondo da mesi sulle prestazioni dei gialloviola, mai reali motivi della debaclè?L’assenza del kingChe i Lakers ci abbiano messo impegno nel mancare l’ottavo posto è un dato di fatto, ma non si può dire che la fortuna sia stata dalla loro parte: nella gara di natale contro i Golden State Warriors infatti,ha rimediato un infortunio all’inguine, che lo ha tenutodal parquet per quasi due mesi, cosa che a Cleveland (ma ...

ilpost : LeBron James ha superato Michael Jordan per numero di punti segnati in carriera - Eurosport_IT : 'Michael Jordan è stato fondamentale. L'ho sempre studiato. Volevo essere come MJ, tirare come lui in fade-away, ti… - dchinellato : ???? This is how history happens: LeBron James passes Michel Jordan for 4th in the All-time scoring list ???? Ecco co… -