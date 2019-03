Le otto vittime italiane del disastro dell' Ethiopian Airlines

Aereo precipitato in Etiopia - ecco chi sono le otto vittime italiane : 'In pochi casi - sottolinea nel suo messaggio di cordoglio - l'archeologo, lo scienziato si era fatto politico con tanta naturalezza, continuando a vedere le cose, la storia e il mondo senza calcoli ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : ecco chi sono le otto vittime italiane : Tra le vittime nel disastro aereo avvenuto questa mattina in seguito allo schianto di un Boeing dell’Ethiopian Airlines ci sono otto italiani. I 157 passeggeri a bordo sono tutti morti. Le vittime italiane sono: Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale siciliano; Paolo Dieci, residente a Roma, presidente della ong Cisp e rete LinK 2007, un’associazione di coordinamento consortile che raggruppa importanti Organizzazioni Non ...

Precipita aereo ad Addis Abeba con 157 persone a bordo - tutti morti. Tra le vittime - otto italiani : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo si e' schiantato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba e non ci sono superstiti. Fra le vittime, di 35 nazionalita' diverse, ci sono anche otto italiani. L'incidente e' avvenuto questa mattina alle 8,44 locali: l'aereo era decollato alle 8,38 dall'aeroporto di Bole diretto a Nairobi, in Kenya, ed e' Precipitato 62 chilometri a sud-ovest dalla capitale etiopica, vicino alla citta' ...

Precipita ad Addis Abeba aereo con 157 persone a bordo - tutti morti. Tra le vittime - otto italiani : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo si e' schiantato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba e non ci sono superstiti. Fra le vittime, di 35 nazionalita' diverse, ci sono anche otto italiani. L'incidente e' avvenuto questa mattina alle 8,44 locali: l'aereo era decollato alle 8,38 dall'aeroporto di Bole diretto a Nairobi, in Kenya, ed e' Precipitato 62 chilometri a sud-ovest dalla capitale etiopica, vicino alla citta' ...

Bagheria - spiava le vittime su Facebook e organizzava furti : otto misure cautelari : Una donna di 40 anni originaria di Bagheria, avrebbe abilmente spiato alcune potenziali vittime di furti, per dare modo alla sua banda di ladri capitanata da un 30enne del posto di effettuare i furti all'interno degli appartamenti. In totale, la banda criminale, secondo quanto rinvenuto dalle indagini, con questo metodo ha messo in atto 16 furti all'interno di diversi appartamenti. Il piano strategico della banda criminale Filippa Scavo, ...

Più di 50 vittime per l'esplosione di un gasdotto in Nigeria - : Almeno 50 vittime a causa dell'esplosione di un oleodotto nel sud della Nigeria, riferisce l'agenzia di stampa Associated Press. Secondo l'agenzia, l'esplosione è avvenuta venerdì scorso, per una ...

Molestie - Ryan Adams sotto accusa : tra le vittime anche una minorenne - : Un'inchiesta del New York Times ha riportato le testimonianze di circa 20 donne che sostengono di aver subito pressioni dal cantautore in cambio di aiuti lavorativi. Tra le accusatrici, anche la ex ...

Messico : nuova esplosione di un oleodotto - non ci sono vittime : Una nuova esplosione, con conseguente incendio, si è registrata in un oleodotto in Messico mentre delle persone provavano a sottrarre del carburante: non si hanno notizie di vittime, secondo quanto riferito dal governatore dello Stato di Hidalgo. L’incidentesi è verificato nella città di San Agustin Tlaxiaca, a una cinquantina di km dal luogo in cui lo scorso 18 gennaio a Tlahuelilpan un altro oleodotto era esploso: dei ladri avevano ...

Filippine - bombe in chiesa : otto vittime : 4.22 Due bombe sono esplose davanti ad una cattedrale nelle Filippine, sull'isola di Jolo, uccidendo almeno otto persone. Lo ha fatto sapere la polizia secondo la quale un civile sarebbe ferito. L'attentato avviene a meno di una settimana dal referendum che ha sancito la creazione di una provincia autonoma a maggioranza musulmana nel sud. L'isola di Jolo è stata da tempo teatro delle azioni terroristiche del gruppo di Abu Sayyaf.

Messico - esplosione in oleodotto : 85 vittime e 58 feriti in ospedale : Si è aggravato il bilancio dell’esplosione e del successivo incendio di un tratto dell’oleodotto Tuxpan-Tula, a Tlahuelilpan, nello Stato messicano di Hidalgo: il Ministro della Salute messicano, Jorge Alcocer, ha reso noto che le vittime sono al momento 85, mentre sono 58 le persone ricoverate in ospedale. Decine i dispersi. Il governatore Omar Fayad ha precisato che è molto difficile identificare le vittime, investite dalle fiamme ...

Oxfam sotto accusa : "Dipendenti vittime di razzismo e molestie" : Nel dossier, realizzato sulla base delle testimonianze fornite da numerosi lavoratori delle sedi Oxfam sparse in tutto il mondo, alti funzionari dell'ong vengono accusati di avere instaurato in essa ...

Ecuador - diciotto vittime nell’incendio di una clinica. Il fuoco è divampato in una struttura a Guayaquil : L'articolo Ecuador, diciotto vittime nell’incendio di una clinica. Il fuoco è divampato in una struttura a Guayaquil proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Strage del bus - otto condanne : assolto ad autostrade Castellucci. L'ira in aula dei parenti delle vittime : «Venduti» : Sentenza di primo grado del processo sulla Strage del bus che, il 28 luglio 2013, precipitò dal viadotto Acqualonga della A16 Napoli-Canosa all'altezza del comune di Monteforte Irpino, in...

Strage del bus - otto condanne : assolto ad autostrade Castellucci. L'ira in aula dei parenti delle vittime : «Venduti» : Sentenza di primo grado del processo sulla Strage del bus che, il 28 luglio 2013, precipitò dal viadotto Acqualonga della A16 Napoli-Canosa all'altezza del comune di Monteforte Irpino, in...