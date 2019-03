Le Nike Air MAG originali di Marty McFly sono in vendita a New York

gqitalia

(Di lunedì 11 marzo 2019) «Ritorno al futuro» è senza dubbio uno dei film più iconici degli ultimi decenni, nonché un vero e proprio manifesto dello stile anni '80 reinterpretato in chiave futurista. Un'estetica che, a quasi trent'anni di distanza, è tornata a conquistare il grande pubblico, dal design alla moda, che ancora oggi non dimentica i capi iconici di quegli anni. E, quando si tratta di cimeli di stile, tra gli appassionati di cinema e moda è impossibile non pensare alleAir MAG indossate da Michael J. Fox nel sequel del film: nel 2016 le celebri sneakers che nel film si allacciano da solestate riprodotte in una serie ultra-limitata di soli 89 pezzi, a supporto della Michael J. Fox Foundation, ma oraproprio le scarpea essere inAmerican Eagle ha infatti lanciato una collaborazione con Urban Necessities, una delle ...

AlessandraCara6 : Da' un'occhiata a 'Nike Air Max 270 (39 EU)'da Nike - AlessandraCara6 : Da' un'occhiata a 'Nike Wmns Air Max 90, Scarpe da Running Donna, Nero Su...'da Nike - hypesrus : Nike AIR FORCE 1 HI x Riccardo Tisci -