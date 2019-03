blogo

(Di lunedì 11 marzo 2019)"Purtroppo abbiamo ricevuto una tristissima notizia, abbiamo dovuto smettere di sperare" comunica Nadia Toffa, in diretta a Le, lasciando subito spazio al consueto riepilogo di Giulia Innocenzi. Un "aggiornamento sui nostri servizi", come lo definisce lei, stavolta un po' più triste del solito. Soltanto ieri, alle 13.55, è arrivata conferma ufficiale del ritrovamento dei corpi dei due alpinisti ed esperti scalatorie Tom Ballard, che hanno perso la vita nel tentare l'impresa di risalire fino in cima il Nanga Parbat, uno dei monti più pericolosi del Pakistan, passando per il Mummery, uno sperone di ghiaccio e rocce di oltre 1000 metri di altitudine., che aveva cominciato questa avventura proprio in compagnia de Le, sapeva il pericolo al quale stava andando incontro, ma non si era voluto fermare. Al contrario, in un'intervista rilasciata al ...

SerieTvserie : Le Iene, il ricordo dell'alpinista Daniele Nardi - Varych4 : Le Iene, il ricordo dell'alpinista Daniele Nardi - tvblogit : Le Iene, il ricordo dell'alpinista Daniele Nardi -