Lavoro | in 4 | 2 milioni guadagnano meno del reddito di cittadinanza

Economia circolare - in Europa dà Lavoro a quattro milioni di persone : A fare il punto della situazione è la Commissione europea: a tre anni dalla sua adozione - si legge in una relazione pubblicata oggi a Bruxelles - il piano d'azione per l'Economia circolare della Ue, ...

Bper - utile a 450 milioni nel 2021 e taglio di 1.300 posti di Lavoro : Bper ha approvato il piano industriale 2019-2021. L'istituto modenese punta a conseguire nel 2021 un utile netto di 450 milioni di euro, a rafforzare il capitale, con un indice Cet1 ratio in area 12,5%...

Carige - piano di rilancio da 630 milioni Via mille posti di Lavoro e 100 sportelli : Genova - Carige alza l'importo della ricapitalizzazione necessaria dai 400 milioni bocciati dall'assemblea di dicembre a 630 milioni: il solo stop due mesi fa dai soci, i Malacalza, ha un costo ...

Lavoro - a dieci anni dalla crisi è boom dei sottoccupati. E 5 - 7 milioni sono troppo qualificati per il posto che hanno : Un mercato del Lavoro che ha recuperato i livelli pre-crisi per numero di occupati ma non per ore lavorate: all’appello ne mancano quasi 1,8 milioni, pari a oltre 1 milione di posti full time. Sintomo di un aumento dei posti part time e, in generale, delle persone “sottoccupate“, che lavorano (e dunque guadagnano) meno di quanto vorrebbero. E’ quello che emerge dal rapporto ‘Il mercato del Lavoro 2018’, frutto ...

Dalla crisi ad oggi 1 - 8 milioni di ore lavorate in meno : "Come se avessimo perso un milione di posti di Lavoro" : Nella media del 2018 il numero di occupati supera il livello del 2008 di circa 125 mila unità. Si sono così recuperati i livelli pre-crisi. Eppure qualcosa si è perso: nei primi tre trimestri del 2018, rispetto a dieci anni fa, mancano all'appello poco meno di 1,8 milioni di ore lavorate, ovvero oltre un milione di posti full time (unità di lavoro a tempo pieno). Una ripresa, quindi, a "bassa intensità ...

Lavoro - Inps : Assunzioni in crescita. Oltre 7 - 4 milioni nel 2018 - +5 - 1% - : Assunzioni in crescita nel 2018 in aumento del 5,1% rispetto all'anno precedente con un saldo annualizzato , vale a dire la differenza tra Assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, che risulta ...

Lavoro - Inps : “L’anno scorso 7 - 4 milioni di assunzioni - +5 - 1% sul 2017. Su dell’8% i contratti stabili - +76% le trasformazioni” : Nel 2018 le assunzioni da parte di datori di Lavoro privati sono state 7,4 milioni, in aumento del del 5,1% sul 2017. I contratti a tempo indeterminato e quelli di Lavoro intermittente sono cresciuti del 7,9%, quelli a tempo determinato del 4,5% e gli stagionali del 6,4%, mentre gli apprendistati sono aumentati del 12,1 per cento. stabili le somministrazioni, che però sono molto calate nella seconda metà dell’anno. E’ quello che ...

Lavoro - in Europa ci sono 3 - 8 milioni di posti vacanti : In Europa ci sono molti Paesi nei quali trovare figure professionali specializzate è molto difficile.. Sembra strano: in un periodo di crisi come quello che da anni sta attraversando il Vecchio Continente, esistono società, imprese, ditte che non trovano operai, tecnici, lavoratori da assumere. È il paradosso di quest'epoca che vede da una parte i disoccupati, senza Lavoro da decenni e, dall'altra posti liberi e vacanti. Dalla Germania alla Gran ...

Lavoro - in Europa ci sono 3 - 8 milioni di posti liberi : ecco le competenze più richieste : "AAA" Lavoro cercasi, ma soprattutto "AAA" competenze professionali cercansi. Secondo una stima dell'Eurostat in Europa ci sarebbero la bellezza di 3,8 milioni di posti di Lavoro liberi, ma le aziende continuerebbero a fare fatica nel trovare le figure professionali con le giuste competenze per andare a occupare quei posti vacanti.Insomma, un paradosso: sempre più giovani cercano Lavoro senza trovarlo e sempre più imprese cercando personale da ...

Brexit : con no-deal a rischio mezzo milioni di posti di Lavoro nel mondo : Un declino di tale entità, secondo gli economisti, rischia di coinvolgere circa 612.000 lavoratori in 43 paesi in tutto il mondo. Il rapporto, pubblicato la scorsa settimana, afferma che l'industria ...

Trovare falle in Android e Chrome è un Lavoro remunerativo - nel 2018 assegnate ricompense per 3 - 4 milioni di dollari : I problemi di sicurezza per Android e in generale per i prodotti di Google sono frequenti, così come lo sono quelli per qualsiasi altra piattaforma informatica. La strategia di Google per arginarli e correggerli il prima possibile è appoggiarsi, oltre che al personale tecnico interno, ai ricercatori indipendenti per la sicurezza sparsi in tutto il mondo. Ogni volta che questi esperti individuano una falla e la segnalano a Google, l’azienda ...

ENAV : "Mai messo in discussione posti Lavoro". Da piano 650 milioni per investimenti : Il piano di ENAV non ha mai messo in discussione il mantenimento dei posti di lavoro . Lo precisa la società all'indomani del confronto azienda-sindacati presso il MIT, che ha trovato un punto d'...

Nuovo stadio Ferraris - Sampdoria e Genoa al Lavoro : 40 milioni di euro per rinnovare Marassi : Sampdoria e Genoa sono al lavoro con il comune di Genova per prorogare la concessione dello stadio Ferraris che verrà successivamente rinnovato Lo stadio Ferraris di Genova potrebbe presto subire una restaurazione importante. Genoa e Sampdoria sono al lavoro con il comune per l’assegnazione della concessione dello stadio per i prossimi 99 anni. Dopodiché si passerà al rinnovamento di alcune parti della struttura, come rivelato oggi ...

Ricetta Ppe : creeremo 5 milioni di posti di Lavoro : Atene - Creare 5 milioni di nuovi posti di lavoro in tutta la Ue nei prossimi anni è l'ambizioso obiettivo che il Ppe in vista delle elezioni di maggio. Oggi e domani i suoi leader spiegheranno il piano, al meeting che si tiene in un'Atene stremata da 10 anni di austerity imposta dalla Troika e che appare sempre più un monito all'Italia. Nella capitale greca sono attesi Manfred Weber, presidente del gruppo dei popolari al Parlamento Ue e ...