L' assalto invernale allontana la primavera | piogge e grandine al sud Italia

(Di lunedì 11 marzo 2019) Le speranze di unaanticipata sembrano svanire. In arrivo infatti nella giornata di oggi, lunedì 11 marzo, venti freddi,, ma anche grandinate e rovesci nevosi. L'inverno non sembra voler lasciare la Penisola, a partire dal pomeriggio le condizioni meteorologiche cominceranno a peggiorare nell'estremo Nord-est e nell'centrale. Venti freddi di Maestrale cominceranno a soffiare sulla Sardegna, per poi spostarsi su tutta l'area tirrenica. I temporali sono attesi nel pomeriggio e verso sera, sulle coste venete, emiliane e romagnole, per poi toccare verso la Toscana, Marche, Abruzzo e Molise. In serata, come riporta Meteo.it, la perturbazione, accompagnata anche da possibile, si sposta al Sud, il nord della Puglia, Basilicata, Campania e la zona tirrenica della Calabria.Attesa anche la neve a partire dai 900 metri sull'Appennino centrale e a ...

