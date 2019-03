Lana Del Rey pubblica il suo libro di poesie ad un prezzo simbolico | ma il nuovo album

optimaitalia

(Di lunedì 11 marzo 2019)Mentre non c'è ancora traccia di una data d'uscita del suodi inediti,Del Rey ha confermato che pubblicherà undiad un: le copie della sua prima raccolta di versi saranno vendute in tutto il mondo per un solo dollaro ciascuna, perché "i miei pensieri sono inestimabili", ha dichiarato la popstar."Sono entusiasta dire il mio primodi. E volevo solo dire a tutti i negozi di libri che sono interessati a farmelo sapere e vi farò ricevere un paio di scatole quando avrò finito di rilegarlo tra pochi mesi" ha spiegato la cantante su Instagram. Aggiungendo, in risposta ad un fan che ha chiesto il costo del, che lo venderà ad un solo dollaro: "1$... perché i miei pensieri sono inestimabili".D'altronde alcune delle suecontenute nella raccolta dal titolo Violet Bent Backwards Over the Grass non sono del ...

