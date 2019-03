Lamborghini | Aventador e Huracan | caratteristiche e foto

gqitalia

(Di lunedì 11 marzo 2019) Al Salone di Ginevraha perso la testa, nel senso che ha presentato le versioni scoperte delle sue supercar a motore centrale: laEVO Spyder e laSVJ Roadster. La prima adotta lo stesso controllo della dinamica - quattro ruote sterzanti, trazione integrale e sospensioni attive - e l'aerodinamica di ultimissima generazione sviluppati per la berlinetta ed è spinta dal V10 aspirato da 5,2 litri che è stato evoluto con le valvole di aspirazione in titanio.Eroga 640 CV a 8.000 giri e 600 Nm di coppia a 6.500 giri. Con un peso a secco di 1.542 kg, laraggiunge un rapporto peso/potenza di 2,41 kg/CV ed è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi e da 0 a 200 km/h in 9,3 secondi. Lo spazio di frenata da 100 km/h all'arresto totale è di soli 32,2 m, mentre la velocità massima arriva a 325 km/h.«La Spyder è un'auto straordinariamente semplice ...

