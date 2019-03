' L' accordo aiuterà le aziende a lavorare meglio con Pechino'

ilsecoloxix

(Di lunedì 11 marzo 2019) 'Quello che sarà firmato a fine marzo, se poi effettivamente sarà firmato, perché comunque non è certissimo, è un Memorandum of Undestanding , non un trattato di natura politica. Si tratta insomma di un meccanismo di accelerazione che serve per rendere più agili le procedure per chi vuole investire, perché noi italiani facciamo pochi affari con la Cina'. Il ...