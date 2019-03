La Vita in Diretta e la brutta voce in Rai | Chissà perché Tanti potenti

La Vita in Diretta - Francesca Fialdini sbotta con Timperi : “Non mi toccare più” : Francesca Fialdini sbotta con Tiberio Timperi a La Vita in Diretta Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda lunedì 11 marzo), Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno aperto la Diretta l’uno accanto all’altro come sempre. Mentre presentano gli argomenti che verranno trattati, hanno regalato ai telespettatori un nuovo esilarante siparietto. I due conduttori […] L'articolo La Vita in Diretta, Francesca Fialdini ...

La Vita in Diretta - occhio alla faccia di Tiberio Timperi : una clamorosa confessione in studio : Sono sempre più numerosi gli uomini che ricorrono ai ritocchini estetici, Tiberio Timperi compreso. Il conduttore de La Vita in Diretta ha ammesso di essersi sottoposto a un piccolo intervento, ovvero la blefaroplastica, grazie alla quale non avrà più le tanto odiate borse sotto gli occhi. Leggi a

Vita indiretta - il direttore Rai a sorpresa in studio a fine puntata - la battuta della Fialdini gela Timperi : Sorpresina dell'8 marzo alla Vita in diretta. In studio, sul finire della puntata dedicata alle donne, fa visita a Francesca Fialdini e Tiberio Timperi niente meno che il nuovo direttore di Raiuno Teresa De Santis. "A questo punto mi sembra anche giusto che ci sia una sorpresa in questa giornata mol

A La Vita in Diretta a sorpresa il direttore di Rai1. Francesca Fialdini : “Con lei no” : Teresa De Santis a sorpresa a La vita in Diretta: il commento di Francesca Fialdini Una puntata quasi interamente dedicata alle donne, quella de La vita in Diretta dell’8 marzo 2019. In occasione della Giornata internazionale delle donne e della Festa della donna, infatti, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno parlato di questo giorno speciale […] L'articolo A La vita in Diretta a sorpresa il direttore di Rai1. Francesca ...

Vita in diretta - Lilli Gruber censurata in diretta dalla Rai : "All'ora di cena..." - come umiliano Otto e mezzo : "Censura" in Rai contro Lilli Gruber. A La Vita in diretta i conduttori Francesca Fialdini e Tiberio Timperi parlano della gaffe di Lorella Cuccarini a Otto e mezzo, dove lunedì scorso ha sostenuto che in Italia prima del 2018 non si sia votato per le politiche da almeno 10 anni. Leggi anche: La Cuc

Vita in diretta - "Tiberio Timperi lascia la Rai per il cinema". Tutto Vero... Bomba senza precedenti : Addio alla Vita in diretta, Tiberio Timperi si dà al cinema e non con un ruolo da comprimario. Il presentatore romano sarà niente popò di meno che il nuovo James Bond nella saga di 007: i produttori americani avrebbero scelto proprio il moro dagli occhi di ghiaccio per sostituire la star Daniel Crai

La Vita in diretta - Francesca Fialdini perde la calma e sbotta con l'ospite in studio : "Quello che dici...." : Durante la puntata di ieri de La vita in diretta la conduttrice Francesca Fialdini ha risposto in modo scortese a una casalinga ospite nel salotto del pomeriggio di Rai1. "Quello che dici è opinabile", così ha freddato la signora Silvana, la quale ha deciso di lasciare il suo lavoro in banca per occ

La Vita in diretta 'censura' Otto e mezzo. Il talk della Gruber diventa "ring politico dell'ora di cena" : La vita in diretta ribattezza Otto e mezzo. Il talk condOtto da Lilli Gruber diventa “il ring politico televisivo dell’ora di cena”, così definito in un servizio realizzato da Antonella Delprino.Si parla dell’ultimo scontro in ordine di tempo tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi, successivo alla gaffe della showgirl italiana andata in scena negli studi di La7.prosegui la letturaLa vita in diretta 'censura' Otto e mezzo. Il talk della ...

Francesca Fialdini contro la casalinga per scelta a La Vita in Diretta : “Quello che dici è opinabile” : Francesca Fialdini controbatte alla casalinga ospite a La Vita in Diretta: “È opinabile” Francesca Fialdini ha risposto in modo non proprio carino ad una delle ospiti de La Vita in Diretta. In studio si parla delle casalinghe e di alcune statistiche che dimostrerebbero che il lavoro delle donne in casa equivarrebbe ad un stipendio di […] L'articolo Francesca Fialdini contro la casalinga per scelta a La Vita in Diretta: ...

Pomeriggio 5 - stra-vince Barbara D'Urso : il ritornello non cambia - La Vita in diretta arranca : Altro giro altro trionfo per la dominatrice del Pomeriggio televisivo, ovvero Barbara D'Urso. Neppure martedì 5 marzo il ritornello cambia: vince, anzi stra-vince, sempre Pomeriggio 5. La trasmissione in onda su Canale 5, infatti, ottiene un robustissimo 19,38% di share nella prima parte e il 19% ne