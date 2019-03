La visual novel con elementi RPG Utawarerumono : Prelude to the Fallen è in arrivo su PS4 e Vita nel 2020 : NIS America è fiera di annunciare che Utawarerumono: Prelude to the Fallen sarà disponibile per PS4, e in versione digitale su PS Vita, all'inizio del prossimo anno! Per la prima volta in assoluto, le origini della saga di Utawarerumono sta arrivando in Europa! Prelude to the Fallen segue la storia di un uomo senza ricordi che si risveglia in uno strano mondo ed è accolto da una tribù di abitanti dal buon cuore. Viene cresciuto come uno di loro, ...