La Spezia | ucciso davanti ai figli

ilsecoloxix

(Di lunedì 11 marzo 2019) La vittima collaborava in un noto ristorante a Cadimare. Il responsabile dell’omicidio è un sottufficiale dell’Aeronautica

Agenzia_Ansa : Sparatoria in piazza a La Spezia, ucciso un militare - MediasetTgcom24 : La Spezia, sparatoria in pieno giorno in piazza: ucciso un 50enne #laspezia - Affaritaliani : Sparatoria in pieno giorno a La Spezia, ucciso dal nuovo compagno della sua ex -