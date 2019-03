La sorella di Virginia Chimenti | Vivi è morta a 26 anni su quell' aereo | ma è come

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) Sudecollato da Addis Abeba, il Boeing di Ethiopian Airlines che si è schiantato in Etiopia, c'erano alcune eccellenze italiane. Tra queste, anche, che avevano deciso di dedicare la sua vita al mondo della cooperazione internazionale. Dopo aver maturato con lo studio un curriculum da 10 e lode,aveva scelto di dare il proprio contributo a quegli organismi che si occupano dei Paesi del Terzo Mondo.se avesse vissuto dieci vite. Era una forza motrice. Avrebbe fatto la differenza nel mondo", dice Claudiamaggiore di, ricordandola con il Messaggero. Lavorava per il World Food Programme, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di emergenza, soccorso, ricostruzione e sviluppo soprattutto nei Paesi colpiti dai conflitti. Una passione umanitaria che si evince anche dalle foto pubblicate sui social, ...

