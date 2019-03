La Roma batte l' Empoli | buona la prima di Ranieri | 2-1 all' Olimpico | Schick gol da

La Roma batte l’Empoli 2-1 - El Shaarawy e Schick lanciano Ranieri. Annullato gol di Krunic sul finale : Giallorossi contati per gli infortuni e stanchi: l’attaccante in gol al 9’, poi un’autorete di Jesus e un palo di Pasqual spaventano il tecnico. Risolve lo slovacco. Rosso a Florenzi

Porto - Conceiçao : «Battere la Roma ma senza fretta» : O Porto - " Dobbiamo cercare di vincere ma senza fretta ". Sergio Conceicao , tecnico del Porto , si prepara alla sfida di Champions League contro la Roma che andrà in scena domani sera al Do Dragao . "...

Derby della Capitale - la Lazio batte la Roma con tre gol : festa sui social per i laziali : Ieri, alle 20,30 allo stadio Olimpico di Roma si è giocato il Derby della Capitale tra Lazio e Roma . Al termine della partita i tifosi delle due squadre si sono riversati sui social per mani festa re il proprio stato d'animo. La squadra di Simone Inzaghi si è aggiudicata il Derby superando i giallorossi con un netto 3-0. Gli autori del successo biancoceleste sono stati Felipe Caicedo, Ciro Immobile e Danilo Cataldi. A spaccare la partita è stato ...

Primavera 1 - l'Inter batte la Juventus. Atalanta ok a Roma - Maldini rilancia il Milan : Big match, derby d'Italia e snodi chiave per la lotta al vertice e per la salvezza. È stata una 21ª giornata campale per il campionato Primavera 1, iniziata con l'anticipo di ieri che ha regalato la ...