La Regina cerca un «cacciatore di troll» per difendere Kate e Meghan dagli insulti social

vanityfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) IroniaNon alimentare le discussioniRegola del 30%Nascondere i commentiBloccare specifiche paroleModerare la discussioneNon saranno grandi amiche, anzi a detta del gossip non si sopportano proprio, maMarkle eMiddleton hanno nemici in comune: gli haters. Le due duchesse infatti sono tra i bersagli preferiti dei «leoni da tastiera» pronti a sparare a zero contro persone comuni, celebrity e teste coronate. Ma laElisabetta, che è sempre più(nei giorni scorsi ha pubblicato il suo primo post su Instagram) non ha alcuna intenzione di continuare a tollerare i cyberbulli e la valanga di commenti sessisti e razzisti che travolge ogni giorno le nuore. Per cui sta prendendo provvedimenti.LEGGI ANCHEattaccate via. Kensington Palace: «Non è accettabile metterle l'una contro l'altra»Già la scorsa settimana la Royal family aveva pubblicato le ...

pompiniitaliani : Grande #succhiatrice su - paolacars : La Regina cerca «un cacciatore di troll» per mettere fine agli insulti social a Meghan e Kate - pompiniitaliani : Grande #succhiatrice su -