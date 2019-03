La Polizia di Stato | ha arrestato due ladri

Sondrio - controlli della Polizia di Stato sulle strade : raffica di patenti ritirate : Sondrio, 11 marzo 2019 - raffica di patenti ritirate durante i servizi di controllo antidroga e alcol della Polizia di Stato in provincia di Sondrio . Nella notte tra sabato e domenica pattuglie della ...

Il danneggiamento della stele dell’antica sinagoga di Strasburgo è stato causato da un incidente d’auto e non da un atto antisemita - dice la Polizia : È stato un incidente d’auto e non un atto di vandalismo a buttare giù dal piedistallo la stele commemorativa dell’antica sinagoga di Strasburgo, in Francia, posta nel luogo dove nel 1940 i nazisti bruciarono il tempio ebraico. La polizia francese

La Polizia austriaca ha arrestato un altro sciatore di fondo per doping : La polizia austriaca ha arrestato martedì un altro sciatore di fondo accusato di doping. A fine febbraio, altre 9 persone – tra cui 5 sciatori – erano state arrestate in Austria e in Germania nell’ambito di una grande inchiesta sul

L'Associazione valdostana della Polizia di Stato compie 50 anni : Ricorre domani, mercoledì 6 marzo, il 50esimo anniversario della fondazione delL'Associazione Nazionale Polizia di Stato Anps " Sezione Valle d'Aosta. 'Costituita nel 1968 - si legge in una nota della ...

Limbiate : la Polizia locale rifà il parco auto con i sequestri per guida in stato d'ebbrezza : Il Comune di Limbiate per rinnovare il parco auto a disposizione della polizia locale ha scelto di entrare in possesso di automezzi confiscati per guida in stato di ebbrezza. Già quattro, l'ultima è ...

Polizia di Stato - A Mazara del Vallo il tour ´Una Vita da Social´– Edizione 2019 : E' giunto nei giorni nella città di Mazara del Vallo il tour "Una Vita da Social" –Edizione 2019, la campagna di sensibilizzazione ideata e seguita dal Servizio di Polizia Postale e delle ...

Trapani : arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia - rapina ed estorsione : L'impegno profuso dalla Polizia di Stato a protezione delle fasce deboli e delle vittime di violenza di genere, ha permesso nel corso delle attività del controllo del territorio, disimpegnata dall'...

Rapinatore arrestato dalla Polizia a Vittoria : La Polizia di Vittoria ha arrestato un Rapinatore pregiduicato responsabile di diversi colpi perpetrati sul territorio. E' un 40enne ragusano

Ciclismo – FCI e Polizia di Stato insieme per sicurezza e prevenzione : Firmato al Viminale un protocollo di collaborazione tra Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica sicurezza Prefetto Franco Gabrielli e dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco Con un protocollo di collaborazione sottoscritto mercoledì 26 febbraio al Viminale, la Polizia di Stato e la Federazione Ciclistica Italiano hanno voluto siglare l’intesa da tempo esistente volta alla diffusione ...

Noleggio con conducente abusivo : 51enne fermato a Valtournenche Aosta - L'uomo è stato fermato dalla Polizia locale del comune sotto il ... : L' esercizio abusivo dell'attività di Noleggio con conducente è stato contestato l'altro ieri, sabato 23 febbraio , dalla Polizia locale di Valtournenche ad un 51enne di Saint-Denis . L'uomo, fermato ...

Molestie - il rapper R. Kelly si consegna alla Polizia e viene arrestato : Washington - Il rapper R. Kelly, accusato di Molestie sessuali nei confronti, anche, di minorenni , si è consegnato alla polizia di Chicago ed è stato arrestato dopo che era stato incriminato con 10 ...

Di Maggio : Polizia Locale esprime solidarietà per colleghi Polizia di Stato aggrediti : Roma – Il Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale esprime “massima solidarieta’ ai colleghi della Polizia di Stato, i quali ieri sono stati vittime di condotte criminali da parte di un gruppo di persone che ha tentato di interrompere le azioni degli agenti impegnati in un intervento finalizzato al rispetto della legalita’ nel quartiere di Tor Bella Monaca”. “È inammissibile che i tutori della ...

Diciotti - Grasso : "Sono per lo stato di diritto - non di Polizia" : La riunione conclusiva della Giunta per le immunità. Atteso il voto finale dopo le tante polemiche sulla scelta del Movimento 5 Stelle di consultare gli iscritti sulla piattaforma Rousseau. Fonte: ...