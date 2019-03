La nuova Fiat Punto non si farà

nuova Fiat Punto - il primo grande errore di Mike Manley [FOTO] : Il CEO del Gruppo FCA ha espresso il suo parare definitivo sulla possibile concorrente delle nuove Renault Clio e Peugeot 208 La Fiat Punto non avrà un erede: alla fine i vertici del Gruppo FCA, guidati dal CEO Mike Manley, sono giunti a questa triste conclusione. Realizzare una Nuova vettura di segmento B partendo da zero sarebbe troppo costoso per gli uomini di Fiat-Chrysler e i benefici non sarebbero superiori ai costi. Secondo la ...

Fiat lancia concept nuova Panda e famiglia "500" per i 120 anni : Ginevra, 6 mar., askanews, - La Fiat sbarca al salone dell'auto di Ginevra con il prototipo della nuova Panda e una nuova famiglia di "500" per festeggiare i 120 anni del marchio. "Ci sono tante ...

Fiat Centoventi - Così sarà la nuova Panda - VIDEO : ll gruppo FCA festeggia i 120 anni di carriera al Salone di Ginevra presentando la Centoventi Concept, una concreta anticipazione di come si evolverà la storia di uno dei modelli fondamentali della gamma, la Panda. Progetto modulare. Si tratta di una proposta altamente innovativa, che combina lo spirito storico della Panda con la propulsione elettrica e con elementi inediti per il segmento. La modularità del progetto, pensata per mantenere il ...

nuova Fiat Panda - l’inedita generazione anticipata dalla concept Centoventi [GALLERY] : Con Fiat concept Centoventi, sarà il cliente a configurare gli interni, scegliere gli accessori e adattare gli spazi in base alle proprie necessità Al Salone Internazionale di Ginevra 2019 fa il suo esordio Fiat concept Centoventi, il concept che esprime perfettamente la vision del marchio italiano su come sarà la mobilità elettrica di massa nel prossimo futuro, una previsione autorevole e democratica, nata da 120 anni di storia ed ...

Fiat Centoventi - Così sarà la nuova Panda : ll Gruppo FCA festeggia i 120 anni di carriera al Salone di Ginevra presentando la Centoventi Concept, una concreta anticipazione di come si evolverà la storia di uno dei modelli fondamentali della gamma, la Panda. Praticità a emissioni zero. Si tratta di una proposta altamente innovativa, che combina lo spirito storico della Panda con la propulsione elettrica e con elementi innovativi per il segmento. La modularità del progetto, pensata per ...

Fiat festeggia 120 anni di storia con una nuova famiglia '500' : Roma, 1 mar., askanews, - La Fiat festeggia i 120 anni di storia e porta al salone dell'auto di Ginevra la nuova famiglia 500 '120°'. Declinata sui modelli 500, 500X e 500L, la nuova gamma si ...

Fiat Panda : la nuova generazione svelata a Ginevra sotto forma di Concept : La nuova Fiat Panda verrà anticipata da una show car caratterizzata da soluzioni non convenzionali Per l’imminente Salone di Ginevra 2019, in programma dal 7 al 17 marzo, FCA ha preparato una sorpresa decisamente particolare: il Gruppo italo-americano svelerà sotto i riflettori della kermesse elvetica la nuova generazione della Fiat Panda sotto forma di Concept car. Secondo le indiscrezioni, la show car che anticiperà la Panda sfoggerà ...

Su Quattroruote in esclusiva - A Ginevra una concept anticipa la nuova Fiat Panda : La notizia: in un anno che per il gruppo FCA risulta povero di novità di mercato, il marchio Fiat porta al Salone di Ginevra una concept car, che offre uninteressante apertura su ciò che arriverà nel futuro prossimo. La notizia nella notizia: la concept prefigura la futura generazione di uno dei modelli più importanti nella gamma del marchio italiano, anzi unicona stessa della produzione della casa torinese: la Panda (pur avendo dimensioni un po ...

Wind in partnership con Fiat per il lancio della nuova Panda Connected : Wind Tre, l'azienda guidata da Jeffrey Hedberg, annuncia una partnership tra il brand Wind e il marchio Fiat, per il lancio della nuova Panda Connected by Wind. La nuova serie speciale, personalizzata ...