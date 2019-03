La noia del lunedì dopo Sassuolo-Napoli

Tav - Crozza-Forchielli : “In Cina fanno la via della seta. Noi andiamo in paranoia per un buco… che basta un Black&Decker” : Crozza/Forchielli a Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – dice la sua sulla Tav: “Qui andiamo in paranoia anche per la TAC! Ragazzi qui andiamo in paranoia per un buco che basta il Black & Decker!” E si scaglia contro la fissa degli Italiani sulla corruzione: “La corruzione? In Cina … le mamme quando ai figli fan l’aeroplanino per dargli la pappa… Se il bambino ...

Fiorella Mannoia a Roma e Taormina in estate : le nuove date del Personale Tour 2019 : Fiorella Mannoia a Roma e Taormina, in concerto in estate con il nuovo album di inediti. In uscita il prossimo 29 marzo, Personale - questo il titolo del nuovo disco dell'artista - conterrà 13 brani e verrà presentato a partire dal 7 maggio in tutta Italia. Il 29 luglio, Fiorella Mannoia sarà alla Cavea dell'Auditorio Parco della Musica di Roma mentre il 17 agosto sarà al Teatro Antico di Taormina, sono queste due delle nuove tappe annunciate ...

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Fiorella Mannoia con tracklist e autori - da Amara a Zibba e Daniele Magro : Dopo settimane d'attesa, è finalmente ufficiale la data d'uscita del nuovo album di Fiorella Mannoia. Personale sarà rilasciato il 29 marzo prossimo, mentre in radio continua a essere trasmesso il singolo di lancio, Il peso del coraggio, per il quale ha ritrovato Amara, già tra gli autori di Che sia benedetta. E non sarà soltanto Amara a prendere parte al nuovo album di Fiorella Mannoia, che conterrà anche le parole di Zibba e Giulia Anania ...

Oroscopo del weekend dall'8 al 9 marzo : energia per lo Scorpione e noia per i Pesci : L'Oroscopo dei segni zodiacali riserva sempre delle interessanti sorprese soprattutto nel corso del weekend. E' già trascorsa la prima settimana di marzo e in molti sono curiosi di sapere quali saranno le predizioni degli astri per quanto riguarda il fine settimana dal giorno 8 al 9. Naturalmente saranno delle giornate che verranno vissute in maniera totalmente differente da segno a segno. Infatti i nati sotto il segno dello Scorpione avranno ...

Emma Marrone parla dell’amicizia con Fiorella Mannoia e le colleghe : “Solo tra donne intelligenti” : Emma Marrone dice la sua sull’amicizia fra donne Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta, in onda giovedì 28 febbraio, si è parlato dell’amicizia tra Emma Marrone e Fiorella Mannoia e più in generale dell’amicizia tra donne. È possibile essere amiche fra donne? Il talk show di Raiuno parte da questa domanda per cercare di […] L'articolo Emma Marrone parla dell’amicizia con Fiorella Mannoia e le colleghe: ...

Fiorella Mannoia raddoppia i live del 'Personale Tour' : nuove date anche a Roma - Milano e Firenze : Fiorella Mannoia raddoppia. Dopo l'annuncio dei primi 12 concerti nei teatri d'Italia di 'Personale Tour', il tour con cui la cantante tornerà sul palco per presentare dal vivo il suo nuovo album '...

Gli Oscar della noia : La cerimonia era così noiosa che c’è voluta la politica per ravvivarla. Prima Spike Lee, premiato per la sceneggiatura di “BlacKkKlansman”. L’ha presa lunga partendo dagli schiavi, ha ricordato i risparmi della nonna per mandarlo alla Nyu, ha raccomandato di “fare la cosa giusta” alle prossime elezi

Fedez si scaglia contro Fiorella Mannoia : 'Responsabile del genocidio dell'informazione' : Scontro a distanza, sul fronte social, tra il rapper Fedez e la cantante Fiorella Mannoia. In queste ore, infatti, Fedez ha raccontato di un episodio alquanto curioso che gli è capitato e che lo vede protagonista con Barack Obama. In pratica ha svelato che, dopo averlo incontrato, gli ha chiesto un selfie, ma l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America gli avrebbe detto di no, rifiutandosi quindi di scattare la foto. Immediata la reazione di ...

Teresa Langella difende Andrea dagli insulti : il video sul profilo Instagram della Mennoia : A quasi una settimana dalla messa in onda della sua scelta, Teresa Langella si è fatta viva sui social network con un video messaggio che sta facendo molto discutere: la ragazza, infatti, si è esposta per difendere Andrea Dal Corso dai tanti insulti che sta ricevendo dopo averle detto "no". Con un filmato che è stato caricato da Raffaella Mennoia su Instagram, l'ex tronista ha anche fatto sapere che presto racconterà la sua versione dei fatti, e ...

Devastano il centro del paese "per noia" - denunciati 5 giovani - a Condove - in Valle di Susa : Hanno agito per noia, distruggendo negozi, bacheche e auto posteggiate. Cinque ragazzini, due diciottenni e tre minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri per danneggiamento aggravato e furto.Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, a Condove, in Valle di Susa, il gruppo ha spaccato le vetrine di numerose attività lanciando estintori e altri oggetti, ha frantumato le bacheche di Anpi e Fidas, ha rigato numerose macchine posteggiate, si ...

Canile di Schifanoia - il Comune chiede all'Usl la verifica dello stato di salute dei cani : All'indomani della lettera aperta dell'Associazione "Amici di Charlie" di Orvieto emergono novità rispetto alla questione che interessa il canile di Schifanoia. Il sindaco di Narni, Francesco De ...

Sanremo 2019 - la seconda serata tra Mannoia e Mengoni che emozionano e Bisio-Hunziker con le ironie sulla «lega dell’amore» : Lunga anche la seconda serata con 12 artisti in gara (gli altri 12 giovedi). Cori con i brani celebri di Mannoia, Mengoni, Cocciante. L’incursione di Baudo

Fiorella Mannoia accende l'Ariston - standing ovation del pubblico : elegantissima nel suo completo giacca e pantaloni nero damascato, la rossa cantante ha prima intonato Il peso del coraggio, il nuovo singolo che anticipa l'uscita in primavera dell'album 'Personale', ...