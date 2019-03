La mossa del cavillo

MotoGp – Dall’Igna difende Petrucci e svela la mossa della Ducati : Marquez segnalato alla direzione gara : Petrucci-Marquez è già polemica: Gigi Dall’Igna svela il chiarimento con la direzione gara sulla strategia del pilota della Honda in qualifica Le prime qualifiche di stagione della MotoGp tenute in Qatar non sono state caratterizzate solo dalla pole position di Maverick Vinales, ma anche da una disputa tra Honda e Ducati. Marc Marquez, apparentemente in difficoltà nei primi minuti della Q2, è riuscito a segnare il terzo tempo alla ...

Giuseppe Conte e l'ennesima 'mossa del cavillo' - di C. Paudice - : Se c'è la volontà politica non c'è incompatibilità insormontabile per il governo presieduto dall'ex vicepresidente dell'organo di autogoverno dei giudici amministrativi, Cpga,, ben fornito di ...

Giuseppe Conte e l'ennesima "mossa del cavillo" : L'ennesimo rimedio di facciata è così spregiudicato da indurre Luigi Di Maio a cercare di silenziare sbrigativamente le polemiche un'ora prima che l'attesa soluzione sia stata comunicata all'opinione pubblica: "La situazione si sta risolvendo positivamente. Quindi ora parliamo d'altro e andiamo avanti". Se una cosa è certa nell'intricato affare Tav che ha messo alle corde l'alleanza gialloverde è che la toppa è ...

Il Silenzio dell’Acqua sdogana il thriller psicologico in prima serata ma rischia l’effetto déjà vu : la nuova fiction promossa a metà? : Un altro cadavere, un altro giallo da risolvere e la possibilità che tutti, o quasi, siano colpevoli. Da qui parte Il Silenzio dell'Acqua e non è difficile sentire subito quel senso di déjà vu e non solo pensando ai grandi crime a tinte thriller che in questi anni hanno sdoganato gli americani e gli inglesi ma anche, in maniera più modesta, alla stessa Italia e a Mediaset con L'Isola di Pietro. L'ambientazione in una ridente cittadina, una ...

SuperRetro16 rimossa dal Google Play Store per violazione delle norme di policy : Al momento, l'pplicazione SuperRetro16 non è più disponibile sul Google Play Store per la prima volta da oltre dieci anni. Ecco tutti i dettagli L'articolo SuperRetro16 rimossa dal Google Play Store per violazione delle norme di policy proviene da TuttoAndroid.

'La mia prima mossa? Visiterò i cantieri della Tav' - Zingaretti - : Roma, 4 mar., askanews, - 'La mia prima mossa da segretario sarà simbolica e importante: andrò a visitare i cantieri della Tav il prima possibile'. Lo annuncia il neo segretario del Pd con oltre il 60%...

Icardi scavalca Marotta : la nuova mossa dell'ex capitano dell'Inter - : Continua lo scontro tra Mauro Icardi e l'Inter. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'ex capitano nerazzurro non ha intenzione di scusarsi né con la squadra né con la dirigenza , e vorrebbe parlare direttamente con il presidente Steven Zhang , scavalcando di fatto l'...

Il Paradiso Delle Signore - trama puntate dal 04 all’ 08 Marzo 2019 : La mossa di Riccardo! : Il Paradiso Delle Signore, trama puntate da lunedì 04 a venerdì 8 Marzo 2019: continua il piano diabolico di Luca e Lisa per mettere tensione tra Marta e Vittorio. Umberto si scontra con Adelaide per via di Andreina. Decisione importante per Elena. C’è molta carne sul fuoco questa settimana nelle storie che riguardano i protagonisti de “Il Paradiso Delle Signore” in onda tutti i pomeriggi su Rai1. Non mancheranno colpi di scena, sviluppi e ...

Manchester United - De Gea ha deciso il futuro : adesso aspetta una mossa del club : Il portiere David De Gea è sicuramente uno dei migliori in circolazione, l’estremo difensore del Manchester United pensa anche al futuro ed avrebbe deciso di rimanere con i Red Devils, l’intenzione è quella di firmare un contratto a lungo termine con il club, il contratto attualmente scade nel 2020. Come riporta il Daily Mail si sta parlando su uno stipendio da 375.000 sterline a settimana, De Gea si è ripreso dopo ...

Prima mossa di Vodafone per vendere i Samsung Galaxy S10 a rate : offerte del 26 febbraio : Comincia ad essere più chiaro il quadro delle offerte da parte dei vari operatori per spingere le vendite del nuovo Samsung Galaxy S10, considerando il fatto che oggi 26 febbraio possiamo iniziare ad analizzare le proposte di Vodafone dopo esserci concentrati su Wind nella giornata di ieri. Premetto che, al momento della pubblicazione dell'articolo, sono ancora frammentarie le notizie riguardanti le mosse dell'operatore rosso, ma qualche indizio ...

Mara Venier commossa a Domenica In : la dichiarazione d’amore inaspettata del marito : Mara Venier commossa a Domenica In: la telefona a sorpresa del marito Nicola Carraro Tantissimi ospiti e qualche colpo di scena nell’ultima puntata di Domenica In. Nell’appuntamento Domenicale del 24 febbraio, infatti, Mara Venier ha accolto negli studi Fabrizi Frizzi della Rai il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Mahmood, Stefano De Martino che ha parlato […] L'articolo Mara Venier commossa a Domenica In: la ...

Gressan : Folla commossa al funerale dell'allevatore Giulio Chamen : Troppo piccola la Chiesa di Gressan per accogliere amici e conoscenti che hanno voluto rendere, oggi, l'ultimo saluto terreno a Giulio Chamen allevatore di 65 anni anni morto in un incidente di lavoro.

Bimbo Foligno - su Facebook colpevolisti e innocentisti scatenati. Rimossa la pagina del maestro : Per la cronaca, scorrendo i post della pagina Facebook di Bocci, non comparivano altri post che parlavano di Shoa o di migranti. A parte uno datato 29 aprile 2017 che rilanciava un post di Luigi Di ...

Icardi non si allena - l'Inter si spazientisce : la mossa del club - : 'La fascia per Mauro era come una gamba e non si può giocare senza una gamba', le parole della showgirl che, lacrime e promessa di Marotta a parte, sembra voler continuare la politica del muro contro ...