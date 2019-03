La moglie di Sebastiano Tusa | morto nell' incidente aereo | Era felice | dopo aver

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) Valeria Patrizia Li Vigni aveva un "presentimento cupo". Quel presentimento, purtroppo, si è trasformato in realtà: l'dell'Ethiopian Airlines su cui viaggiava il maritosi è schiantato e insieme a lui sono morte tutti e 156 passeggeri. "'Appena atterro ti chiamo e ti sveglio'", le aveva detto sabato sera a Fiumicino. Un messaggio che non è mai arrivato, come afferma in un'intervista al Corriere della Sera:La domenica è cominciata muta, senza nemmeno un messaggio. Con un presentimento cupo. Anche se gli amici incontrati a messa dicevano di non preoccuparmi perché le cattive notizie arrivano subito. Ed è arrivata, distruggendo la mia vita..."Perché non mi telefona? Né lui voleva partire", afferma la donna, direttrice di Palazzo Riso a Palermo.Aveva un senso profondo del dovere, dell'archeologia ...

