La lotta di Alessandro contro il tumore al cervello: “Solo in Germania possono salvarmi”

(Di lunedì 11 marzo 2019) Inle infiltrazioni duravano due ore in clinica, poi stavamo tutti e quattro in un appartamento: nei primi otto giorni abbiamo speso 30.000 euro. Nessuno di noi lavora per dedicarsi interamente a questa situazione. Per questo c’è bisogno che questa importantissima solidarietà non si fermi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...