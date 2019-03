La legge del vento

Didier Drogba compie 41 anni : auguri alla leggenda del Chelsea : compie oggi 41 anni Didier Drogba, uno dei calciatori africani piu’ forti di sempre e conosciuto a livello mondiale per le sue avventure nel calcio europeo, cinese e statunitense. Tutt’oggi al centro della gradinata “Shed End” di Stamford Bridge e’ appeso uno striscione con scritto “Drogba Legend“, a testimonianza del legame d’amore con i tifosi del Chelsea, squadra con cui l’ivoriano ...

Disabili e legge 104 : assistente di servizio - cosa fa. La proposta del Pd : Disabili e Legge 104: assistente di servizio, cosa fa. La proposta del Pd proposta PD a marzo per Legge 104 Sostegno non solo agli studenti, ma anche agli insegnanti Disabili con Legge 104. È questo il contenuto di una proposta di Legge che il Partito Democratico, rappresentato da Debora Serracchiani (qui una sua intervista a TP di qualche anno fa), Lisa Noja, Marco Lacarra, Romina Mura e Paolo Siani, ha intenzione di presentare. La ...

Soliti Ignoti di Che Tempo Che Fa alleggerisce la liturgia della domenica : Amadeus ospite per la prima volta di Che Tempo Che Fa ispira autori e conduttore che costruiscono un'edizione speciale di Soliti Ignoti con tanto di scenografia, effetti sonori, identità da indovinare e indizi da leggere. Sui piedistalli Gigi Marzullo, Orietta Berti, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback ("Vorrei far notare che ho chiamato prima gli italiani", lancia come frecciatina Fazio), Nino Frassica e un Max Tortora dietro la maschera ...

MotoGp – Incontro tra leggende al Gp del Qatar - Hamilton tra forti emozioni e simpatici retroscena : “ecco cosa ho detto a Valentino Rossi” [GALLERY] : Lewis Hamilton, forti emozioni e grandi risate con Valentino Rossi nell’Incontro ai box Yamaha a Losail a pochi minuti dal Gp del Qatar di MotoGp Lewis Hamilton, in Qatar per vivere da vicino le emozioni della MotoGp, da grande appassionato delle due ruote, ha finalmente incontrato Valentino Rossi. Dopo una giornata passata ai box Petronas e a bordo pista ad osservare da vicino i campioni delle due ruote, impegnati nelle qualifiche ...

Informatico in Germania. “Mi hanno scelto leggendo tra gli hobby del mio curriculum. In Italia pochi soldi e negatività” : “In Germania sto bene e credo di poter realizzare i miei sogni. Gli stipendi sono più che doppi rispetto all’Italia e il costo della vita più basso. E una cosa che mi ha colpito è che durante il colloquio chiedono al lavoratore che stipendio si aspetti. Fantascienza rispetto alla realtà Italiana. A me hanno chiesto quanto ritenevo opportuno essere pagato e quando sono stato assunto hanno rispettato la mia richiesta”. Alessandro ...

15 anni della legge 40 - percorso a ostacoli della fecondazione assistita. Filomena Gallo a Giulia Grillo : "Abbattere i divieti" - di L. ... : Il rischio è che la volontà politica di rendere o meno fruibili queste tecniche non consenta ai cittadini l'esercizio pieno di un diritto affermato dalla Corte Costituzionale. Anche per questo vorrei ...

15 anni della legge 40 - percorso a ostacoli della fecondazione assistita. Filomena Gallo a Giulia Grillo : “Abbattere i divieti” : Quindici anni fa la legge 40 sulla fecondazione assistita, oggi il disegno di legge Pillon. "Entrambi liberticidi, esempi del peggior modo di legiferare", scandisce Filomena Gallo e rilanciando sulla necessità che la storia non si ripeta, invita "a manifestare, a scendere in piazza". "Bisogna impedire che il testo sulla riforma dell'affido condiviso passi", aggiunge la segretaria dell'associazione Radicale "Luca Coscioni" - anche se, ...

Alien - l'horror che legge la politica del suo tempo : D'altronde, si intende per fantascientifica un'opera che abbia come tema fondamentale l'impatto di una scienza o tecnologia sulla società e sull'individuo, il tutto sorretto da un minimo di ...

Addio ad Alberto Bucci - leggenda della pallacanestro italiana : Così fece anche nella sua esperienza politica a Rimini: breve e animata da uno spirito puro, che desiderava guardare alle cose e alla loro essenza, piuttosto che interessi autoreferenziali. Con ...

«I nostri gemelli - che non sarebbero mai nati per colpa della legge 40» : Claudia e Maurizio volevano un figlio. Se fosse stato per i divieti imposti dalla legge 40 del 2004, che stabilisce le «norme in materia di procreazione medicalmente assistita», non l’avrebbero avuto. Oggi, 10 marzo, quella legge compie 15 anni. In questo tempo è finita decine di volte sotto processo, è stata fatta a pezzi dal coraggio di alcune persone, e solo nel 2016 (ultimo dato disponibile in attesa della relazione del 2017) sono nati ...

Il mondo del basket piange la scomparsa di coach Alberto Bucci - leggenda della Virtus : "Virtus Pallacanestro Bologna, Fondazione Virtus e tutto il mondo della V nera dicono addio al Presidente , Alberto Bucci, che ci ha lasciato stasera dopo essersi battuto per otto lunghi anni, da ...

MARINA MILITARE : RITROVATO L'INCROCIATORE leggeRO GIOVANNI DELLE BANDE NERE AFFONDATO NEL 1942 : La scoperta effettuata dal Cacciamine Vieste della MARINA MILITARE grazie alle sofisticate apparecchiature in dotazione Segui le novità della #MARINAMILITARE live su Twitter, @ItalianNavy #...

Parma-Genoa - la dura legge dell’ex : Kucka regala successo e salvezza ai ducali : Kucka ha deciso l’incontro tra Parma e Genoa, anticipo del 27° turno di serie A, con una rete nella ripresa che ha regalato tre punti ai ducali Il Parma ha sconfitto il Genoa per 1-0 al Tardini nell’anticipo del 27° turno di serie A. Decide il gol dell’ex rossoblu Kucka al 78′ sugli sviluppi di un corner: lo slovacco prima schiaccia di testa colpendo la traversa e poi, dopo l’incredibile palo colpito in tap-in ...