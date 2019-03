La Dottoressa Giò | confermata un’altra stagione | si girerà in estate

Non è la d'Urso - Barbara conferma Corona come ospite - La Dottoressa Giò avrà una nuova stagione : Manca sempre meno al debutto di Live - Non è la d'Urso, il nuovo programma targato Barbara d'Urso nel prime time di Canale 5. "E' stato un parto difficilissimo e lunghissimo. Questo è un prodotto di parola, un genere che spesso impiega tempo per conquistare il pubblico. Anche Fazio ha avuto bisogno del suo, spero di riuscirci raccontando storie e ascoltandole, facendo compagnia ai telespettatori la sera come già faccio il pomeriggio", ha ...

Caterina Balivo parla della Dottoressa Giò e glissa su Barbara d’Urso : Vieni da me: Caterina Balivo fa una domanda su Barbara d’Urso a Marco Bonini E’ stato Marco Bonini uno degli ospiti della puntata di Vieni da me di oggi, martedì 12 febbraio 2019. L’attore, intervistato da Caterina Balivo, ha dovuto scegliere la sua collega preferita, tra quelle proposte proprio dalla padrona di casa. E nel momento in cui sul maxi schermo dello studio di Vieni da me è apparsa Sabrina Impacciatore, Marco Bonini ...

La Dottoressa Giò non va in onda oggi e il pubblico chiede una nuova stagione : tutte le novità sul rinnovo : Prima domenica senza La Dottoressa Giò per il pubblico della fiction e per i numerosi fan di Barbara d'Urso che la prossima settimana potrebbero rimanere anche senza Domenica Live. Proprio oggi la conduttrice ha annunciato che la prossima settimana il suo programma potrebbe non andare in onda se le sarà consegnato finalmente lo studio da dove condurrà il suo nuovo serale "Live... non è la d'Urso" mentre molti sostengono che la sua sia solo una ...

Dottoressa Giò/ Ascolti flop - ma il web e Scheri promuovono la d'Urso : "Coraggio e determinazione!" : La Dottoressa Giò, anticipazioni ultima puntata 29 gennaio: la Basile si salva e incastra Monti, tra lei e Zampelli scoppia finalmente l'amore però...

La rete vuole la seconda stagione della Dottoressa Giò : Si è conclusa ieri sera con un ottimo share, aveva contro la partita di Coppa Italia su Rai 1, l'ultima puntata della dottoressa Giò , la fiction voluta fortemente da Barbara D'Urso che racconta le ...

Dottoressa Giò - Barbara D'Urso cita se stessa nella fiction e scatena reazioni in rete : FUNWEEK.IT - C'è chi può e chi non può… Barbara D'Urso - regina di Mediaset, degli ascolti, della domenica e dell'universo conosciuto - può senza alcun dubbio citare se stessa: e in effetti lo ...

Ascolti tv - La Dottoressa Giò chiude a 2.8 milioni battuta da Milan – Napoli : Come ampiamente prevedibile è il match Milan-Napoli, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, a vincere il prime time del 29 gennaio. La partita trasmessa da Rai1 ha ottenuto 6.140.000 telespettatori e uno share del 23,41%. LEGGI: La dottoressa Giò, iniziata la scrittura della nuova stagione: anticipazioni Ascolti tv prime time Canale 5 con l’ultima puntata de La dottoressa Giò ha conquistato 2.883.000 telespettatori e il 12,02% con ...

Ascolti TV | Martedì 29 gennaio 2019. Milan-Napoli vince con il 23.4%. La Dottoressa Giò chiude al 12% : La Dottoressa Giò Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Napoli ha conquistato 6.140.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale 5 La La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.883.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.755.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo? ha catturato l’attenzione di 1.881.000 spettatori (9.9%). ...

La Dottoressa Giò - potrebbe esserci la quarta stagione : 'Dipende dal pubblico' : Ieri, martedì 29 gennaio, è andata in onda l'ultima puntata della fiction "La Dottoressa Giò". La serie tv incentrata sulle avventure della rinomata ginecologa Giorgia Basile interpretata da Barbara D'Urso. Quella appena andata in onda è stata la terza stagione, pertanto, in queste ore si sta vociferando circa l'ipotesi di un sequel, una quarta stagione in programma. Ebbene, in merito si è espresso direttamente il direttore di Canale 5 Giancarlo ...

La Dottoressa Giò 4 ci sarà? Anticipazioni sulla nuova stagione con Barbara d’Urso : Anticipazioni La Dottoressa Giò 4, la nuova stagione si farà? Non sappiamo dirvi con certezza se La Dottoressa Giò 4 ci sarà oppure no ma è sicuro che i vertici Mediaset ci abbiano pensato. Questo succedeva almeno prima dell’inizio della fiction, cioè quando il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, non aveva ancora avuto modo […] L'articolo La Dottoressa Giò 4 ci sarà? Anticipazioni sulla nuova stagione con Barbara d’Urso ...