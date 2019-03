it.sputniknews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Nel 2019 sarà completata ladel reattore cinese sperimentale per la fusione termonucleare EAST, ha detto il capo della corporazione nazionale nucleare Duan Sura, riferisce il portale Science ...

sputnik_italia : La #Cina ha completato la creazione del 'sole artificiale” - focusTECHit : Il sole artificiale cinese potrebbe essere completato già quest'anno - | - Piccinini_Ale : RT @Geopoliticainfo: #Geraci, sottosegretario MISE: 'Negoziato non è ancora completato, ma è possibile sia concluso in tempo per la visita… -