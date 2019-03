La cautelare del CdS che spariglia le carte per i diplomati magistrali delle paritarie

scuolainforma

(Di lunedì 11 marzo 2019) Sul fronte deiche hanno conseguito servizio nelle scuolegiunge una buona notizia da Palazzo Spada. Il Consiglio di Stato ha concesso un decretodi ammissione alle prove del concorso straordinario riservato ad un gruppo di ricorrenti patrocinati e difesi dall’avvocato Pietro Siviglia.La notizia viene diffusa dallo stesso legale con un post su Facebook in cui viene annunciato l’accoglimento dell’appello avvenuto in data 9 marzo 2019 con il numero 1243/2019.Natura del provvedimento La sesta sezione del Consiglio di Stato, nelle more dell’accoglimento del ricorso, ha inteso ricordare la rilevanza del diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico/diploma linguistico sperimentale, conseguito presso un istituto magistrale, ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria e della partecipazione ai ...

