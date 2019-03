Kelly Catlin - è morta suicida a 23 anni la ciclista medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 : È stata trovata morta nel dormitorio della sua università Kelly Catlin, ciclista statunitense tre volte campionessa del mondo su pista e vincitrice della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016. Aveva 23 anni. A dare la notizia è stato il padre che ha spiegato a VeloNews che la ragazza si è suicidata. Dal 2016 al 2018 aveva vinto tre titoli mondiali nell’inseguimento a squadre, una disciplina del ciclismo su pista, e alle Olimpiadi ...

