Juventus | gli ultras mettono da parte la protesta | il comunicato

Juventus - ecco come potrebbe essere la nuova maglia bianconera : due sole grandi strisce? [FOTO] : Juventus, indiscrezioni sulla nuova divisa stanno circolando sul web senza riscontrare pareri favorevoli tra i tifosi La Juventus si sta preparando a vivere una serata dalle mille emozioni, domani ci sarà il tanto atteso scontro con l’Atletico Madrid. Intanto sul web sta facendo molto discutere un’immagine che circola relativamente alla nuova divisa bianconera, senza le consuete strisce verticali, o meglio con sole due strisce ...

Juventus-Atletico Madrid - le probabili formazioni e gli squalificati. Out Alex Sandro - ipotesi difesa a tre per Allegri : Domani alle ore 21.00 si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League e ai bianconeri servirà un’autentica impresa per ottenere la qualificazione. All’andata i colchoneros si sono infatti imposti 2-0 e ora la Juventus dovrà fare una partita perfetta per riuscire a ribaltare il risultato e far gioire i propri tifosi. Andiamo quindi a scoprire le possibili scelte dei due allenatori con le probabili ...

Mercato Juventus - i bianconeri mettono gli occhi sul calciatore da 100 milioni : Mercato Juventus – bianconeri intenzionati a ringiovanire la rosa ed a puntare sui talenti che il panorama calcistico internazionale sta mettendo in mostra. Mercato Juventus, Paratici ci prova ma la richiesta è di quello monstre Secondo quanto riportato da Rai Sport, la Juventus avrebbe la chiara intenzione di mettere le mani sul talento Saul Niguez. […] More

Anche alla Juventus i tifosi veri contro gli ultras : “Stanno perdendo soldi e potere” : Gli strascichi dell’inchiesta “Alto Piemonte” Il fenomeno è comune. Da una lato la tifoseria genuina, che per andare allo stadio paga il biglietto e ci va per assistere alla partita e tifare per la propria squadra. Dall’altra chi ha fatto del tifo un lavoro e segue logiche incomprensibili per chi vuole trascorrere due ore a guardare una partita di calcio e i propri beniamini. È accaduto a Napoli con la Curva B che nel primo tempo di ...

Juventus - verso l’Atletico Madrid con cinque indisponibili tra cui Barzagli e De Sciglio : E’ il momento della verità per la Juventus che martedì alle ore 21 sfida l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Allegri devono rimontare il 2-0 subito in Spagna, impresa non semplice contro la granitica squadra di Simeone. Le difficoltà sono accentuate da un’infermeria che continua a riempirsi e non permetterà ad Allegri di schierare la formazione titolare. Juventus-Atletico Madrid: difesa a pezzi ...

Un talento al giorno – Hans Nicolussi Caviglia - il ‘campioncino’ della Juventus : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘Rubrica’ un talento al giorno, oggi è il turno di Hans Nicolussi Caviglia, giovane calciatore della Juventus e considerato come un grande prospetto. Quella di venerdì è stata una giornata indimenticabile per il calciatore con l’esordio con la maglia bianconera. Netto successo per la squadra di Allegri, 4-1 contro l’Udinese, Hans Nicolussi Caviglia ha già dimostrato un ...

Juventus-Atletico - Allegri ha una difesa da rifare : De Sciglio - Alex Sandro e Barzagli out : De Sciglio, Alex Sandro e Barzagli non giocheranno Juventus-Atletico Madrid a causa di problemi fisici e squalifiche come nel caso del brasiliano La Juventus, dopo aver risolto la pratica Udinese nella serata di ieri, può dedicarsi in toto alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Allegri però dovrà fare i conti con diversi acciacchi di carattere fisico, sopratutto per quanto concerne gli esterni ...

Infortunio Barzagli - le condizioni del difensore dopo Juventus-Udinese : Infortunio Barzagli – Doveva essere, ieri sera, la sua partita. Quella del ritorno in campo dopo mesi di assenza, quella del ritorno da capitano a guidare la difesa della Juventus. La gara di Andrea Barzagli, però, è durata poco più di 20 minuti: il tempo di sentir tirare il polpaccio dopo le prime accelerazioni, la […] L'articolo Infortunio Barzagli, le condizioni del difensore dopo Juventus-Udinese proviene da Serie A News Calcio - ...

Calciomercato Juventus - su Dybala gli occhi dell’Inter e di due top club europei (RUMORS) : Le ultime notizie per il Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala. L’argentino è corteggiato in Italia dall’Inter, che potrebbe mettere sul piatto Icardi, e all’estero da Manchester United e Bayern Monaco, pronte ad offrire cifre altissimi, sopra i 100 milioni, per assicurarsi il talento argentino. Calciomercato Juventus: gli occhi di United e Bayern su Dybala Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, offerte a Torino non ne sono ...

Juventus - Icardi in bianconero? Fuori lo Stadium spuntano le prime maglie : Juventus Icardi – Sono solo suggestioni di mercato? Fatto sta che il “caso Icardi” in casa Inter ha fatto infiammare i rumors di calciomercato che vedrebbero l’attaccante argentino, con la maglia numero 9, in bianconero. A Torino si portano avanti ed ecco che all’esterno dello Stadium spuntano già le prime magliette bianconere con il numero 9 […] L'articolo Juventus, Icardi in bianconero? Fuori lo Stadium ...

Saul-Juventus - Paratici avvia i contatti : Atletico Madrid infuriato - i dettagli : SAUL JUVENTUS – Juve-Atletico è già iniziata. Si alza la temperatura tra Juventus e Atletico Madrid: il clima diventa infuocato e non soltanto per questioni che riguardano il terreno di gioco dove i bianconeri proveranno a ribaltare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano. Lo scontro tra i due club, infatti, avviene anche sul mercato. La società campione […] More

Joao Felix-Juventus - Paratici incontra Jorge Mendes : i dettagli : Joao FELIX JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, Fabio Paratici avrebbe incontrato Jorge Mendes a Torino per parlare di Joao Felix. Il giovane attaccante del Benfica, classe 1999, rappresenterebbe un chiaro obiettivo bianconero in vista del futuro. Tecnica, qualità e imprevedibilità nell’uno contro uno. Joao Felix potrebbe esser acquistato dalla Juventus e lasciato un altro […] L'articolo Joao ...

Juventus - k.o. Barzagli e De Sciglio. In Champions l'ipotesi della difesa a tre : Anche una morbidissima vittoria di campionato, come il 4-1 della Juventus con l'Udinese a Torino, centrata con una squadra inzeppata di riserve, può regalare qualche insegnamento per la partita delle ...