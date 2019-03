Juventus | ecco come potrebbe essere la nuova maglia bianconera | due sole grandi strisce?

De Ligt Juventus - situazione evoluta nelle ultime ore - ecco la situazione : De Ligt Juventus – Novità importanti sulla possibilità di vedere il calciatore in bianconero. Il ragazzo, che rimane uno dei più forti prospetti del panorama calcistico internazionale, è finito sul taccuino della dirigenza. De Ligt Juventus, possibilità concreta o troppo complesso arrivare al ragazzo? Matthijs de Ligt, come ovvio che sia, è finito sulla lista […] More

Juventus-Atletico Madrid - spunta l’idea Kean : ecco come e perchè! : JUVENTUS ATLETICO Madrid – La prestazione di Moise Kean nel giorno della 200esima partita della Juventus allo Stadium è stata prossima alla perfezione. Il ragazzo ha sfruttato la chance accordatagli da Allegri in attesa di cedere il posto ai titolari contro l’Atletico Madrid nella sfida dell’anno, ma qualora ci fosse bisogno nel finale il tecnico […] More

Juventus-Atletico Madrid - Allegri ha scelto! Ecco la formazione che tenterà il miracolo allo Stadium : Juventus-Atletico Madrid potrebbe sancire la fine dell’era Allegri sulla panchina bianconera, una sconfitta potrebbe voler dire addio a fine stagione Juventus-Atletico Madrid è alle porte, martedì sera i bianconeri si giocheranno il tutto per tutto per tentare di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League dopo lo 0-2 dell’andata in favore di Simeone e soci. Allegri a seguito di quell’incontro è stato duramente ...

Mercato Juventus - difesa da ricostruire : ecco chi potrebbe arrivare in estate : Mercato Juventus – In estate la Juventus interverrà sul Mercato per rinforzare e ringiovanire la difesa: Paratici studia il colpo da piazzare per la retroguardia bianconera e due sono i nomi più ‘caldi’. Il primo porta al gioiello dell’Ajax De Ligt, il secondo al talento del Benfica Ruben Dias. Il primo è più complicato visto il prezzo […] More

Allenatore Juventus - ecco chi potrebbe essere il sostituto di Allegri : Allenatore Juventus – Voci importanti sul futuro Allenatore della Juventus. ecco chi potrebbe essere secondo l’ex Angelo Alessio. Allenatore Juventus, ci sarà un clamoroso ritorno? ecco la risposta di Alessio Come ogni anno, le voci sulla possibile sostituzione di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus si rincorrono. L’ultimo ad essere interpellato sulla questione è l’ex […] More

De Ligt-Juventus - l’olandese svela il suo futuro : “Ecco dove potrei giocare” : DE LIGT JUVENTUS – De Ligt nel mirino di tutti i top club europei. La Juventus ha messo gli occhi su Matthijs de Ligt ormai da molto tempo. Sa che il giovane difensore dell’Ajax è destinato a grandi cose, così come è consapevole che la lotta per accaparrarsi il suo futuro sarà spietata. Infatti il […] More

Allegri verso Atletico-Juventus : “Infortunati? Ecco chi ci sarà…” : Allegri – Massimiliano Allegri, più che gioire per la vittoria contro l’Udinese, pensa già alla gara contro l’Atletico Madrid. Gli unici nei della serata sono il gol subito e l’ennesimo infortunio di Barzagli. “Opzione difesa a tre contro l’Atletico? Non lo so. De Sciglio sarà difficilmente recuperabile, avremo solo un terzino. Vedremo cosa fare ma saremo […] More

Isco-Juventus - c’è l’ok del giocatore : ecco il piano di Paratici : Isco-Juventus – Novità importanti sul fronte Isco. Il centrocampista del Real Madrid, potrebbe presto lasciare le merengues per iniziare una nuova avventura, alcuni club sono su di lui. Su di lui ci sarebbe il forte interesse di Manchester City e Juventus, in vista della prossima stagione. Secondo le ultime riportate da Calciomercato.com, il calciatore avrebbe incaricato i suoi agenti di tenere vivi i contatti con le due società, […] ...

Juventus-Udinese streaming live - ecco dove e come vedere il match : Juventus Udinese streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Juventus Udinese live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Juventus-Udinese sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming attraverso la […] L'articolo Juventus-Udinese streaming live, ecco dove e come vedere il match ...

Marcelo-Juventus - accordo raggiunto col giocatore : ecco i dettagli : Marcelo-Juventus – Rivoluzione in casa Madrid. Si fanno sempre più insistenti i rumors su un addio di Marcelo al Real Madrid, soprattutto dopo il tonfo europeo contro l’Ajax. La Juventus è in prima linea in caso di rottura a fine stagione tra il terzino e la società campione d’Europa.Negli ultimi mesi il suo apporto, con Solari in […] More

Juventus-Udinese - ultimissime : riecco Barzagli - doppia sorpresa in attacco : JUVENTUS UDINESE- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di questa sera all’ “Allianz Stadium” tra Juventus e Udinese. Allegri, come detto, si prepara ad una vera e propria rivoluzione. In difesa farà ritorno Barzagli dal primo minuto, il quale scenderà al fianco di Rugani. Sugli esterni spazio per Caceres e Spinazzola. Una rivoluzione […] More

Juventus-Udinese in tv - dove vedere la diretta : ecco il turnover di Allegri per l'Atletico : Juventus-Udinese in diretta tv e streaming: telecronisti Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 251, satellite e fibra, ...

Juventus-Udinese - Allegri : “Ecco chi gioca domani. Futuro? Questa la verità” : CONFERENZA STAMPA Allegri- Tutto pronto per il primo match della 27^ giornata di Serie A, sfida che vedrà di fronte Juventus contro l’Udinese. Sfida in programma all’Allianz Stadium, sfida che precederà il match dei match, ovvero quello tra Juventus e Atletico Madrid in programma martedì sera. Una sfida che vale una stagione. Allegri incrocia le […] More

Marcelo-Juventus - rottura totale con il Real : ecco quanto costerà! : MARCELO JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su Marcelo. Il terzino brasiliano, chiaramente in rotta con il Real Madrid, sarebbe pronto a dire addio al club spagnolo a fine stagione per abbracciare un inizio di una nuova avventura. La Juventus osserva interessata. Secondo quanto riportato dai colleghi di “La Stampa“, il giocatore […] More