Juventus | Douglas Costa out contro l’Atletico | infortunio per il brasiliano durante

Juventus : si tenta di recuperare Douglas Costa per la gara con l'Atletico : Mancano ormai pochissimi giorni alla partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League del 12 marzo contro l'Atletico di Madrid. Per la Juventus si tratta di una sfida decisiva. E, vista anche la clamorosa eliminazione della Roma contro il Porto di ieri sera, assume un significato particolare per tutto il calcio italiano. Ecco perché alla Continassa si starebbe cercando di mettere insieme la squadra più competitiva possibile. Andando ...

Calciomercato - pazza idea Juventus : offerto Douglas Costa per avere Pogba : Juventus scatenata sul mercato in vista della prossima estate che si prospetta essere caldissima: Pogba sulla via del ritorno? La Juventus vuole rafforzarsi ancora. I bianconeri hanno una delle rose più forti d’Europa, ma rischiano l’eliminazione prematura dopo il 2-0 in favore dell’Atletico Madrid in Champions League. La società sta dunque pensando alle novità da apportare nella prossima stagione per crescere ancora e ...

Napoli-Juventus - probabili formazioni : CR7 a rischio - out Douglas Costa : NAPOLI JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di campionato tra Napoli e Juventus, match valido per la 26^ giornata di Serie A. Ancelotti si affiderà ancora una volta la 4-4-2. In porta spazio a Meret, il quale ha ben impressionato nell’ultimo match contro il Parma. Conferma anche per Malcuit […] L'articolo Napoli-Juventus, probabili formazioni: CR7 a rischio, out Douglas Costa ...

Convocati Atletico Madrid-Juventus : sciolto il mistero Douglas Costa : Convocati Atletico MADRID JUVENTUS- Massimiliano Allegri si prepara alla super sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il tecnico bianconero starebbe riflettendo sul possibile cambio modulo e sulle scelte offensive in vista della sfida di domani sera. Possibile cambio radicale in avanti, dove Cancelo potrebbe essere schierato nelle vesti […] L'articolo Convocati ...

Calciomercato Juventus - potrebbe arrivare lo scambio Douglas Costa-Pogba : Sono ore molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie di mercato si focalizzano su Douglas Costa, forte esterno brasiliano che non sta vivendo una stagione molto serena. L'ex giocatore del Bayern Monaco, infatti, non viene considerato un titolare fisso da Massimiliano Allegri e potrebbe decidere di lasciare la Juventus nella prossima stagione. Su di lui è fortissimo l'interesse del Manchester United, ...

Convocati Juventus-Frosinone : ritornano in tre - out Douglas Costa : Convocati JUVENTUS- Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei Convocati in vista del match di domani sera contro il Frosinone. Sorride il tecnico bianconero il quale potrà contare sul ritorno di Bonucci, Chiellini e Barzagli. Ritorna la BBC. Come sottolineato dallo stesso Allegri in conferenza stampa, Bonucci partirà dal primo minuto, mentre Chiellini potrebbe trovar […] More

Serie A Juventus - recuperati Barzagli e Chiellini - in dubbio Douglas Costa : TORINO - La Juventus ritrova, dopo Bonucci , anche Barzagli e Chiellini . Lo rende noto il club bianconero, al termine dell'allenamento odierno. Ha invece svolto ancora lavoro personalizzato Douglas ...

Juventus - Douglas Costa è sempre più la chiave per Pogba : Il Manchester United da oggi sarà principalmente concentrato sulle speranze di recuperare il brutale 0-2 subito dal Paris Saint Germain, ma non per questo smetterà di operare il suo pressing su ...