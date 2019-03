Juventus-Atletico Madrid | le quote e i pronostici del ritorno degli ottavi di Champions

Juventus-Atletico - Allegri annuncia un'assenza illustre - : Per la Juventus è finalmente arrivato il giorno della vigilia della sfida più importante dell'anno. O meglio, al momento è così, ma è chiaro che la speranza di giocatori, società, allenatore e tifosi ...

?Bjorn Kuipers : chi è l’arbitro di Juventus-Atletico Madrid. Il patrimonio : Bjorn Kuipers: chi è l’arbitro di Juventus-Atletico Madrid. Il patrimonio A dirigere quella che per la Juventus è certamente una gara da cui dipende una buona parte della stagione sarà Bjorn Kuipers. Con lui Sander Van Roekel ed Erwin Zeinstra, quarto uomo Dennis Higler Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League di martedì 12 marzo 2019 si parte dal 2 a 0 dell’andata a favore degli spagnoli. Bjorn Kuipers, da dove ...

Juventus-Atletico - Simeone : 'Noi favoriti? E' difficile - qualificazione è tutta da decidere' : Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, alla vigilia della partita contro la Juventus. Sa il fatto suo, ma sa anche che allo Stadium non dovrà dare nulla per scontato. 'Queste eliminatorie si ...

Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019 : «Dovremo uscire dal campo senza rimpianti» - le parole di Allegri alla vigilia : Comincia ad avvertirsi la tensione dei grandi appuntamenti nell’aria torinese alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid, partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 in cui la formazione bianconera dovrà rimontare il 2-0 subito all’andata per superare il turno e non abbandonare le proprie ambizioni in Europa. Nella consueta conferenza stampa sono intervenuti il tecnico Massimiliano Allegri e il capitano ...

Juventus - la probabile formazione anti - Atletico : Bernardeschi favorito su Dybala : Intorno alle 16:15 di questo pomeriggio, la Juventus è scesa in campo alla Continassa per curare gli ultimi dettagli in vista del match contro l'Atletico Madrid. Per i bianconeri è arrivata una buona notizia dalla seduta di oggi. Proprio nell'allenamento di questo pomeriggio si è di nuovo fermato Douglas Costa che quindi non è nell'elenco dei convocati per la sfida di Champions. Il brasiliano poteva essere una preziosa risorsa, ma purtroppo ...

Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri : “Avere CR7 è un grande vantaggio.” : Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri – E’ giorno di vigilia, la più importante fin qui della stagione, per la Juventus che domani sera si giocherà tutto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’andata del Wanda Metropolitano ha lasciato in eredità un passivo difficile ma non impossibile da rimontare. Difficile perché l’Atletico Madrid […] L'articolo Juventus Atletico Madrid conferenza ...

Juventus - Douglas Costa out contro l’Atletico : infortunio per il brasiliano durante l’allenamento : Douglas Costa non prenderà parte al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid: il calciatore si è infortunato durante l’allenamento Alla vigilia match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid arriva una tegola per i bianconeri. Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport, ha infatti annunciato l’infortunio di Douglas Costa. Una ...

Juventus - Allegri e Chiellini suonano la carica alla vigilia dell’incontro con l’Atletico : “avremo bisogno dei nostri tifosi” : Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini alla vigilia dell’incontro di Champions League valevole per il passaggio del turno della Juventus ai quarti di finale “Sono partite da vivere con entusiasmo inutile piangere sul latte versato. Sappiamo che non sarà facile e che ci vorrà anche un pizzico di fortuna, ma la vittoria ci potrebbe dare uno slancio incredibile verso la finale di giugno”. Così Giorgio Chiellini ha parlato ...

Juventus-Atletico Madrid - le probabili formazioni : Juventus-Atletico Madrid: è la serata della verità. Allo Stadium i bianconeri si giocano il loro futuro, in un ritorno degli ottavi di finale di Champions League che si prospetta infuocato. Il 2-0 con ...

Juventus-Atletico Madrid - conferenza stampa Simeone : “Nessun favorito” : JUVENTUS ATLETICO Madrid conferenza stampa Simeone – “Molto difficile parlare di favoriti”. Diego Simeone risponde così a chi domanda se, dopo il 2-0 dell’andata contro la Juventus, il suo Atletico Madrid possa essere considerato il favorito per il passaggio ai quarti di finale di Champions League. -> Leggi anche: Juventus-Atletico Madrid, statistiche: numeri e curiosità […] L'articolo Juventus-Atletico Madrid, ...

Champions League – I bookmakers danno la Juventus favorita contro l’Atletico : le quote di William Hill : In palio gli ultimi posti per i quarti di finale di Champions League: i pronostici di William Hill. Riflettori puntati sul match di ritorno tra Juventus (1.66) e Atlético Madrid (5.50): i ragazzi di Allegri si giocano il tutto per tutto Torna la Champions League con il secondo round valido per le partite di ritorno degli ottavi. I match si preannunciano infuocati e senza esclusione di colpi. Sarà una lotta all’ultimo goal e William Hill è ...

Juventus-Atletico Madrid - tutto quello che c'è da sapere sugli ottavi di Champions League : Dove è possibile guardare Juventus-Atletico Madrid? La sfida tra Ajax e Real Madrid sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno HD, canale 201, su fibra e satellite e su Sky Sport Uno ...

Juventus-Atletico - Simeone sminuisce Cristiano Ronaldo : “i bianconeri non sono solo CR7” : Diego Simeone parla alla vigilia dell’ottavo di finale di Champions League contro la Juventus: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atletico Madrid “Godin sta bene, ora si allenerà con il gruppo e domani immagino starà in campo”. Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, è ottimista sul recupero del difensore per il match di domani contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Champions ...