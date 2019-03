Juve | missione Atletico Madrid | la gara in diretta su Sky

Juventus - da domani scatta la missione Champions : l'enigma più grande è sempre Dybala : Dopo la vittoria contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha deciso di dare un giorno di riposo ai suoi ragazzi. La Juventus tornerà alla Continassa domani pomeriggio per allenarsi in vista della sfida contro l'Udinese. Ma a partire da martedì i bianconeri inizieranno di riflesso la loro marcia di avvicinamento alla sfida di Champions League del 12 marzo. domani, infatti, mancherà esattamente una settimana alla sfida contro l'Atletico Madrid e nel ...

Juventus - missione in Portogallo : osservati speciali dei giovani nel match Porto-Benfica : Siamo esattamente a 4 mesi dall'inizio del calciomercato estivo ma per le dirigenze delle società di calcio è sempre tempo di trattative. Una delle società che potrebbe rinnovarsi notevolmente in estate è la Juventus, la quale ha necessità di ringiovanire una rosa che fino ad adesso ha dimostrato delle problematiche soprattutto in difesa e a centrocampo. Per quanto riguarda il settore difensivo, la nazione che in questo momento è tenuta sotto ...

CR7 in missione per conto della Juve : operazione rimonta in Champions : ... proprio nell'anno in cui l'investimento per avere «il miglior giocatore del mondo» è stato fatto per compiere il salto di qualità in Champions. Il momento è molto critico , non solo perché il 2-0 da ...

Juve - parte la missione Atletico : quanti dubbi per Allegri : Sono giorni di pensieri. Di quelli che portano il livello delle riflessioni al limite del dentro o fuori perchè così sarà nei 180 minuti più recuperi vari. Si cura tutto prima di Atletico Madrid-Juve ...

Juventus - Paratici in missione per Zaniolo e de Ligt (RUMORS) : La Juventus è una società molto equilibrata e razionale che ama programmare anzitempo per giocare sempre d'anticipo in campo e sul mercato. Con la riapertura della Champions League, la dirigenza della Continassa sta già vagliando i futuri obiettivi della sessione estiva. A tal proposito, il direttore dell'area sportiva Fabio Paratici martedì è volato nella capitale per seguire la partita Roma-Porto, conclusasi con la vittoria dei padroni di casa ...

Juve - il bond verso l’emissione oggi : i dettagli : Potrebbe essere emesso già oggi, secondo quanto riportato da MF, il bond della Juventus. L’operazione relativa al prestito obbligazionario non convertbile per investitori qualificati infatti è già stata strutturata e, nonostante la società si sia data tempo fino al 30 giugno, potrebbe essere lanciata sul mercato oggi o comunque nei prossimi giorni. La cifra definitiva dovrebbe […] L'articolo Juve, il bond verso l’emissione ...

La Juventus ha approvato l’emissione di un bond tra i 100 e i 200 milioni di euro : Il Consiglio di amministrazione della Juventus ha deliberato la possibilità di emettere un bond tra i 100 e i 200 milioni di euro entro il 30 giugno. Nella nota della società si legge che il bond sarà riservato a investitori qualificati e

'1/o trofeo con Juve - missione compiuta' : ANSA, - TORINO, 17 GEN - "Contento per il mio primo trofeo con la Juventus". Cristiano Ronaldo festeggia sui social il successo in Supercoppa, arrivato proprio grazie a un suo gol contro il Milan. "...

Lazio - prove di ammissione : Napoli - Juve e Inter - comincia il ciclo terribile : Andata all'inferno, ritorno magari in paradiso. Per la Champions la Lazio deve invertire il trend con le big nel suo cammino. Le prossime tre partite diranno se il buongiorno si vede dal mattino. ...