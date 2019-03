Juve | Allegri | Possiamo ribaltare il risultato Ronaldo? È una delle sue partite

Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri : “Avere CR7 è un grande vantaggio.” : Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri – E’ giorno di vigilia, la più importante fin qui della stagione, per la Juventus che domani sera si giocherà tutto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’andata del Wanda Metropolitano ha lasciato in eredità un passivo difficile ma non impossibile da rimontare. Difficile perché l’Atletico Madrid […] L'articolo Juventus Atletico Madrid conferenza ...

Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri : “Avere CR7 è un grande vantaggio.” : Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri – E’ giorno di vigilia, la più importante fin qui della stagione, per la Juventus che domani sera si giocherà tutto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’andata del Wanda Metropolitano ha lasciato in eredità un passivo difficile ma non impossibile da rimontare. Difficile perché l’Atletico Madrid […] L'articolo Juventus Atletico Madrid conferenza ...

Juve-Atletico - vigilia di passione : ecco le parole di Allegri e Chiellini : vigilia di Juventus-Atletico. C’è grande attesa in casa bianconera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro gli spagnoli. Serve un’impresa, serve che tutto vada nella giusta direzione. Zero errori, gara perfetta. Prende la parola Chiellini: “Ci stiamo giocando l’ottavo di Champions, c’è tanta voglia di andare avanti nella competizione. Siamo abituati alla pressione, domani servirà un ambiente ...

Juve - Allegri : 'Douglas Costa ko. No ai 4 attaccanti' : Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid: 'Qualche goccia manca, ci dispiace che Douglas Costa non ci sia perché oggi si è di nuovo fatto male . Domani bisogna andare a mille. Quattro ...

Juventus - Allegri e Chiellini suonano la carica alla vigilia dell’incontro con l’Atletico : “avremo bisogno dei nostri tifosi” : Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini alla vigilia dell’incontro di Champions League valevole per il passaggio del turno della Juventus ai quarti di finale “Sono partite da vivere con entusiasmo inutile piangere sul latte versato. Sappiamo che non sarà facile e che ci vorrà anche un pizzico di fortuna, ma la vittoria ci potrebbe dare uno slancio incredibile verso la finale di giugno”. Così Giorgio Chiellini ha parlato ...

Juve - il piano di Allegri per Douglas Costa : Douglas Costa è pronto a scattare verso l' Atlético Madrid . Come scrive La Gazzetta dello Sport , Max Allegri vede il brasiliano come arma in più per tendere l'agguato ai Colchoneros , con Arias e Juanfran bersagli privilegiati per le scorribande dell'ex Bayern. Probabile il suo utilizzo a ...

Juventus Atletico Madrid formazioni probabili - Allegri vara il 3-5-2 : Juventus Atletico Madrid formazioni – La Juventus si appresta a vivere la notte più importante della sua stagione fino a questo momento. Domani, alle ore 21.00, la formazione guidata da Massimiliano Allegri scenderà in campo contro l’Atletico Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ci saranno dubbi fino all’ultimo minuto […] L'articolo Juventus Atletico Madrid formazioni probabili, Allegri vara il 3-5-2 è ...

Lippi : 'La Juventus ha settanta vite - discutere Allegri è da manicomio' : L'ambiente della Juventus è più carico che mai e crede nella rimonta in Champions League. I bianconeri vogliono la grande rimonta e tutti dai tifosi, alla società, all'allenatore e i giocatori pensano di poter accedere ai quarti di finale della competizione europea. Ieri a suonare la carica ci ha pensato Cristiano Ronaldo che ai microfoni di Juventus TV ha chiesto l'aiuto del popolo bianconero. Oggi a dare ulteriore fiducia alla Vecchia Signora ...

Juventus-Atletico in… pillole : ecco perchè la squadra di Allegri può sperare nella qualificazione : E’ quasi finita l’attesa, si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in campo la Juventus contro l’Atletico Madrid. La squadra di Allegri è reduce dal facile successo in campionato contro l’Udinese ma adesso sono chiamati da un’impresa ben più importante, ribaltare il 2-0 dell’andata contro la squadra di Simeone, tutte le speranze adesso sono sui bianconeri dopo l’eliminazione ...

Juve - parla Lippi : “Chi discute Allegri è da manicomio” : Lui il mondo Juve lo conosce bene, ha vinto tanto lì. Ma soprattutto, c’era lui quando i bianconeri hanno alzato al cielo l’ultima coppa dalle grandi orecchie. Chi meglio di Marcello Lippi può quindi consigliare la strada giusta per avere la meglio dell’Atletico domani in Champions. L’ex allenatore bianconero, che ha da poco concluso l’esperienza in Cina, ha parlato a “La Repubblica” dei valori ...

