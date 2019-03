John DeLorean | il trailer del film con Alec Baldwin

wired

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il nomeè noto ai più soprattutto per il modello di auto reso immortale daidi Ritorno al futuro. Eppure la vicenda dietro a quel modello automobilistico e soprattutto all’uomo che l’ha messo a punto,, è davvero una delle storie americane più esemplari di sempre. A raccontarla arriva ora Framing, una metà fra la fiction e il documentario, diretto da Don Argott e Sheena M. Joyce e presentato allo scorso Sundance Festival: il primosi può vedere qui sopra. Accanto a documenti d’archivio, le scene ricostruite vedonodare il volto (e le folte sopracciglia) al pittoresco personaggio.Figlio di un immigrato rumeno di umili origini,iniziò la sua carriera con uno stage alla Chrysler, per poi fare rapida carriera attraverso diverse compagnie automobilistiche, come la Packard (dove contribuì a ...

