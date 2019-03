Jethro Tull a Cremona | le leggende del progressive rock suonano in piazza Duomo

I Jethro Tull arrivano in Italia per l’estate - prezzi e date per Taormina - Cremona e Genova : Dopo il tour primaverile che sta per partire da Torino con la data del 28 marzo e terminerà a Trieste l'1 aprile, i Jethro Tull arrivano in Italia per l'estate e confermano una loro costante presenza nella penisola. Il loro nome è strettamente legato alla storia del progressive rock mondiale grazie al particolare sincretismo tra folk, rock, musica classica, jazz e blues. Il tour celebra i primi cinquant'anni della band e prende proprio il nome ...