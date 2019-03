Italia-Sudafrica | firmato accordo tra governo di Pretoria e Icgeb per trasferimento

agenzianova

(Di lunedì 11 marzo 2019) Roma, 11 mar 21:32 -, Agenzia Nova, - In occasione della visita indel ministro della Scienza e della tecnologia del, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, si è tenuta oggi a Roma la firma dell'fra ildie il Centro internazionale di ingegneria genetica e ...

marcuspascal1 : RT @Antonio_Zena_Ge: Sudafrica è la seconda economia dell’Africa, 32esima mondiale. È considerato un’economia emergente. Come mai i Nigeria… - orsoazzurro1 : RT @Antonio_Zena_Ge: Sudafrica è la seconda economia dell’Africa, 32esima mondiale. È considerato un’economia emergente. Come mai i Nigeria… - erriconeasroma1 : RT @Antonio_Zena_Ge: Sudafrica è la seconda economia dell’Africa, 32esima mondiale. È considerato un’economia emergente. Come mai i Nigeria… -