Isola dei Famosi | anticipazioni puntata di oggi | tutti i naufraghi in nomination

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019), 11 marzo, andrà in onda una nuovadell'deie dove non mancheranno i colpi di scena come ci rivelano le. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, dopo il ritiro a sorpresa di Ghezzal delle ultime ore, il televoto della settimana è stata annullato e la produzione ha deciso che, nel corso della diretta di, saranno rischio eliminazione. Il loro destino sarà in mano al pubblico da casa, che deciderà chi tra loro dovrà abbandonare l'già questa sera. Animi surriscaldati sia in Honduras che in Italia, dove tiene banco ancora la polemica inerente al caso Corona-Fogli. Un vero e proprio polverone che ha portato anche 'Caffè Borbone' ad annullare la sponsorizzazione con il reality.deispoiler: al televoto, chi sarà eliminato? Una settimana particolarmente caotica quella appena trascorsa dai ...

MarioManca : E comunque un artista con la carriera di Fogli non si umilia così per due punticini di share in più. Vederlo in lac… - IlContiAndrea : A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’«Isola dei famosi» hanno coinvolto il concorrente Riccardo… - Corriere : Isola dei Famosi, dopo l’attacco a Fogli licenziati capoprogetto e autori -