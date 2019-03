Isola Dei Famosi 2019 | le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli video

Isola Dei famosi - Alessia Marcuzzi inizia tra le lacrime : "Riccardo Fogli - ti chiedo scusa". Lui reagisce così : inizia con la voce rotta, quasi in lacrime Alessia Marcuzzi. In apertura della puntata dell'Isola dei famosi la conduttrice del reality Mediaset chiede scusa a Riccardo Fogli, in collegamento anticipato e separato rispetto agli altri naufraghi: "Io comincio sempre con Surfiamo sulle onde dell'Hondur

Alessia Marcuzzi commossa all'Isola Dei famosi : 'Chiedo scusa per aver passato il limite' : Questa sera, in prime time su Canale 5, è tornato in onda l'appuntamento con l'Isola dei famosi 2019. A distanza di una settimana dalla discussa puntata caratterizzata dal video-messaggio di Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli, la padrona di casa del reality show ha scelto di aprire la puntata di stasera in 'maniera anomala', chiedendo subito scusa a tutti gli spettatori e in particolar modo a Riccardo Fogli che ha chiamato in palapa prima di ...

Isola Dei Famosi 2019 - nona puntata in diretta : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2019 Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dal caso Fogli e tutto ciò che ne è seguito, l’Isola dei Famosi 2019 continua con la nona puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: anticipazioni nona puntata In diretta su ...

Isola Dei Famosi - Ghezzal si svela : ecco perché ha lasciato l’Honduras : Isola dei Famosi, Ghezzal ritirato: l’ex calciatore svela il motivo In attesa della nuova diretta dell’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi, scopriamo il reale motivo che ha spinto Ghezzal a ritirarsi. Il giovanissimo ex calciatore ha infatti deciso di lasciare l’Honduras proprio nella settimana in cui è finito al televoto. Non è comunque quest’ultimo […] L'articolo Isola dei Famosi, Ghezzal si svela: ecco ...

Isola Dei Famosi 2019 - Jeremias Rodriguez eliminato. Cecilia : 'Non arriva la verità a casa' : Jeremias Rodriguez è stato eliminato nell'ultima diretta dell' Isola dei Famosi lasciano la compagnia i naufragio Soleil Sorgè a battagliare col resto dei concorrenti. Sulla sua eliminazione per ora ...

Isola Dei Famosi 2019 - Ariadna contro Soleil : "Prima di entrare aveva puntato Bettarini - poi si è fatta Jeremias" : Confusione e parole dure sulla spiaggia de L'Isola dei Famosi: come spesso accade, è il cibo a scatenare la lite fra i naufraghi, giunti ormai a un mese e mezzo di permanenza tra le palme dell'Honduras. Mentre Soleil Sorge sta sporzionando il cocco, destinato a tutti tranne a coloro che non hanno offerto ad ogni concorrente il pesce pescato nei due giorni appena trascorsi, ecco arrivare Ariadna Romero a riscuotere la porzione per sé, ...

Isola Dei Famosi 2019 - il post di Jeremias Rodriguez su Riccardo Fogli fa commuovere i social : Jeremias Rodriguez e l'emozione per Riccardo Fogli all' Isola dei Famosi . Un post arrivato nel tardo pomeriggio. Una foto, anzi due, che raccontano una storia emozionate. Jeremias Rodriguez manda un ...

Isola Dei Famosi : Ghezzal aggredisce Paolo Brosio prima dell’addio : Ghezzal si scaglia contro Paolo Brosio prima di lasciare L’Isola dei Famosi Qualche giorno fa Ghezzal ha abbandonato L’Isola dei Famosi. prima di lasciare Playa Uva si è scagliato contro Paolo Brosio. Il motivo? Tutti i naufraghi si sono complimentati con il naufrago per aver salvato il fuoco dalla tempesta di pioggia, ma Ghezzal ha avuto da ridire sul comportamento di Brosio, il quale è sbottato: “È da 40 giorni che ti ...